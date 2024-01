Áruszállító

Az áruszállítói állás gyakori lehetőség Érden a szállítás és a fuvarozás álláskategórián belül. Megjelenésére az Érd városának álláspiacára specializálódott ErdAllas.hu kínálatában is többször volt példa. Az ilyen típusú pozíciók több különbséget is hordozhatnak magukban, ugyanakkor álláskeresői szempontból talán a jármű kategóriája az, ami leginkább meghatározó.

Általánosságban elmondható, hogy sok cégnél kisteherautókkal vagy furgonokkal történik az áruszállítás, így akár a B kategóriás jogosítvány birtokában lévők is eséllyel pályázhatnak. Egyes esetekben viszont a gépjárműtől függően a magasabb, C+E kategória is megkövetelt lehet, továbbá egyéb vizsgákra vonatkozó elvárások is megfogalmazásra kerülhetnek.

A feladatokat tekintve egy áruszállítónak az alapvető feladata az áruk kiszállítása a megjelölt helyszínre. Ezenkívül gyakran ki kell vennie a részét a csomagolásból és a rakodásból is, történjen az akár induláskor vagy beérkezéskor. A munkájáról dokumentációkat vezet, illetve kezeli a rábízott fuvarokmányokat, szállítóleveleket, számlákat és egyéb papírokat. Mindemellett pedig felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a gépjárműve állapotát, és szükség esetén jelezze munkáltatójának, ha bármilyen rendellenességet tapasztal.

Gépjármű mozgató/szállító

Ha pedig már az előzőekben szóba kerültek a gépjárművekkel kapcsolatos rendellenességek, mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy az említett érdi portál felületén gépjármű mozgatói, illetve szállítói állás is több alkalommal előfordult már. Egy ilyen munkakörben a mindennapi feladatokat a javított gépjárművek kijelölt címekre történő elszállítása, az árubeszerzés, illetve az ügyfelek szervizbe és szervizből való elvitele jelenti. A munkakör előnye, hogy – akárcsak egyes áruszállítói állások – már akár a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők részéről is eséllyel megpályázható.

Fuvarszervező

Mindezek mellett pedig az irodai pozíciókról sem feledkezhetünk meg, különös tekintettel a fuvarszervezői munkakörre, amelynek betöltőinek tevékenysége kitüntetett fontossággal bír a szállítások megvalósulását illetően. Ők ugyanis azok, akik kezelik a szállítási megbízásokat, illetve ütemezik az egyes fuvarokat. A munkájuk során kapcsolatot tartanak a célhelyszínekkel és magukkal a sofőrökkel is.

Tevékenységük több dokumentációs feladattal is együtt jár, beleértve a fuvar- és szállítólevelek kiállítását, vagy olykor akár a számlázást, számlakezelést is. A fuvarok megtervezésekor kiemelt szempontként kell tekinteniük az idő- és költséghatékonyságra, amivel kapcsolatban rendszeres beszámolókat is készítenek a vezetőség számára. Mindemellett pedig a mindennapjaik része az ad-hoc jellegű feladatok és problémák megoldása, hisz egy szállítás megvalósulását rengeteg tényező hátráltathatja (pl. időjárás, forgalmi dugók stb.).