1. Szenteljünk kiemelt figyelmet az ajtóknak és ablakoknak!

Biztonság szempontjából az ajtókra és az ablakokra különösen érdemes odafigyelni, ugyanis ezek számítanak a fő betörési pontoknak egy lakás esetén. Annak érdekében, hogy csökkentsük a betörések esélyét

● a régi ajtózárakat mindenképp cseréljük ki újabb, modernebb változatokra,

● az ablakokra szereljünk fel biztonsági zárat,

● illetve használjunk biztonsági üveget legalább a bejárati ajtón és a földszinti ablakokon.

2. Kamerázzuk be a házat!

A modern technológiának hála ma már könnyen és hatékonyan monitorozhatjuk az otthonunkat akár távolról is. Telepítsünk biztonsági kamerákat a külső fontos helyekre, például a bejárati ajtóhoz, az erkélyekhez és az ablakokhoz. A kamerák nemcsak a betörőket riaszthatják el, de a biztonságérzetet is jelentősen növelhetik. A lakásban akár kisebb, mini kamerákat is elhelyezhetünk, így belülről is bármikor megfigyelhetjük az otthonunkat.

3. Szereljünk fel riasztórendszert!

Egy megbízható riasztórendszer jelentősen hozzájárulhat az otthon védelméhez. A riasztó egy esetleges betörés esetén azonnali jelzést küld a hatóságoknak, akik így gyorsan reagálhatnak és akár meg is akadályozhatják azt. Fontos tudni, hogy a teljes védelem érdekében a riasztórendszer rendszeres karbantartásra szorul, ezért időről időre érdemes átnézni a beállításokat és a konfigurációkat.

4. Fogjunk össze a szomszédokkal!

A szomszédokkal való együttműködés is fontos szerepet játszik a lakás védelmében. Ezért is mindenképp érdemes jó kapcsolatot ápolni a szomszédokkal, akik ha például elutazunk időnként ránéznek a házra és értesítenek minket, ha bármi gyanús dolgot észlelnek. Egy összetartó szomszédság igen sokat tehet egymás biztonságáért!

5. A legjobb megoldás: a megelőzés

Bármilyen biztonsági intézkedés mellett is döntünk, a legjobb módszer mindig az, ha a megelőzésre koncentrálunk. Az apró intézkedések is rendkívül hatásosak az otthonunk biztonsága érdekében.

● Mindig csukjuk be az ablakokat, ha elmegyünk otthonról, még a felsőbb emeleteken se hagyjunk nyitva semmit.

● A bejárati ajtót mindig kulccsal zárjuk be, még akkor is, ha otthon tartózkodunk.

● Ha hosszabb időre elutazunk, akkor ne hirdessük nyilvánosan azt másoknak.

● Telepítsünk mozgásérzékelős lámpát a bejárati ajtó mellé, így könnyen észrevehetjük, ha valaki az ajtónál van.