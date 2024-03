Mi a raktárosok feladatköre?

A raktárosok a logisztikai lánc fontos szereplői, akik alapvetően az áruk hatékony, biztonságos és jól követhető tárolásáért felelnek a raktárakban, logisztikai központokban. A mindennapi munkájuk kiemelt jelentőséggel bír a vállalatok működésére nézve, hisz tevékenységük révén biztosítják az áruk zavartalan mozgását és az ügyfelek időben történő kiszolgálását.

Mindezt több különböző feladat elvégzésén keresztül teszik. Ebbe beleértendő például a beérkező áruk fogadása, illetve a szállítandó áruk előkészítése, amelyek megkerülhetetlen tevékenységei a munkakörüknek. Előbbi esetében ellenőrzik és nyilvántartásba veszik a beérkező áruk mennyiségét és minőségét, illetve elhelyezik azokat a megfelelő helyen a raktárban. A kiszállítások előkészítése alkalmával pedig gondoskodnak az áruk elérhetőségéről, valamint lépéseket tesznek a biztonságos szállítás érdekében, azaz például csomagolják, raklapokra helyezik és rögzítik az árukat.

A raktárosoknak az anyag- és árumozgatáson túl bizonyos adminisztratív teendőik is akadhatnak. Felelősek lehetnek például a raktárkészlet rendszeres ellenőrzéséért és frissítéséért a raktárkezelési szoftverben, így biztosítva az áruk pontos nyomon követhetőségét. Mindemellett pedig általános feladatuk, hogy gondoskodjanak a raktári rend és tisztaság fenntartásáról, valamint a munkavédelmi előírások és biztonsági szabályok betartásáról.

Milyen lehetőségek adódhatnak Dunaújvárosban?

A raktáros pozíciók az egyik leggyakrabban elérhető álláslehetőségnek számítanak a logisztika berkein belül. Ezen állítás Dunaújváros esetében ugyancsak megállja a helyét, amint azt a város álláspiacára specializálódott DunaujvarosAllas.hu is alátámasztja. A portálon már több alkalommal is elérhetőek voltak raktáros pozíciók, olykor különböző címszavak alatt: https://dunaujvarosallas.hu/allasok/raktarozas-logisztika.

Az általános raktáros megnevezés mellett előfordult többek között, hogy targoncást kerestek, amely pozíciók kapcsán az ellátandó feladatok szintén a raktározáshoz kötődnek. Emellett arra is volt több precedens, hogy a raktáros felelősségek egyéb teendőkkel is kiegészültek: kerestek már például raktáros-karbantartót és gépkocsivezető-raktárost is a portálon keresztül. Az álláskínálat tehát meglehetősen színes a raktáros munkakörök esetében.

Kik pályázhatják meg eséllyel a raktáros pozíciókat?

A raktáros pozíciók jellemzően könnyen megugorható feltételeket támasztanak a pályázók felé, vagyis sokak számára elérhetőek lehetnek. A végzettség tekintetében általában a középfokú képesítés az elvárt, de olykor akár az alapfokú képesítéssel rendelkezők is eséllyel

pályázhatnak. Ami viszont sok esetben kiemelt elvárásként jelenik meg, az a targoncás jogosítvány megléte, hisz az anyagmozgatás rendszerint targoncák segítségével történik.

Emellett az adminisztratív teendőkből adódóan számítógépes ismeretekre is szükség van a helytálláshoz, különös tekintettel például az MS Office programokra. Összetettebb raktárosi pozíciók esetén a B kategóriás jogosítvány és különböző gépkezelői engedélyek szintén megjelenhetnek az elvárások között. A személyes tulajdonságok esetében pedig a jó fizikai állóképességre, a rendszerszemléletre, a pontosságra és a rugalmas hozzáállásra szoktak fontos szempontként tekinteni a munkáltatók.