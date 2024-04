Dohánybolti eladó

A különböző eladói munkalehetőségek visszatérő szereplői a lajosmizsei álláskínálatnak: https://lajosmizseallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites. Ezen belül is a dohánybolti eladó pozíciók tűnnek fel időről időre az egyes állásportálok felületein, beleértve többek között a LajosmizseAllas.hu weboldalát is, amely portál kifejezetten a város álláspiacával foglalkozik.

A pozícióhoz kapcsolódó feladatok valamennyi esetben hasonlóan alakulnak, magában foglalva a vásárlók kiszolgálását, az értékesítést, a fizettetést, valamint a készletkezelést. Utóbbi értelmében a dohánybolti eladóknak figyelniük kell a boltban lévő készletek mennyiségére, és szükség esetén rendelés útján gondoskodniuk kell a készletek feltöltéséről. Mindezek mellett pedig a felelősségük az üzlet tisztaságának és rendjének fenntartása is, azaz kisebb takarítói és pakolós feladatok szintén a munkakörük részét képezi.

Áruforgalmi- és marketing asszisztens

Ugyancsak előfordult már az említett lajosmizsei állásportál kínálatában az áruforgalmi- és marketing asszisztensi pozíció. Egy ilyen munkalehetőség esetében meglehetősen változatos, komplex feladatkörrel lehet számolni, ahol logisztikai, kapcsolattartói és marketinges teendők egyaránt adódhatnak.

A pozíció betöltőjének felelőssége lehet többek között az áruk beérkezésének és kiszállításának koordinálása, az árukészlet nyomon követése, továbbá a termékadatok kezelése és naprakészen tartása is. Ezenkívül előfordulhat, hogy a raktárkezelésből is ki kell vennie a részét, biztosítva az áruk hatékony tárolását és könnyű elérhetőségét. Nem utolsósorban pedig a marketinges feladatok is egy fontos szeletét adhatják a munkakörnek, különös tekintettel a különböző kampányok és akciók megtervezésére és előkészítésére, illetve az ezekkel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek lebonyolítására.

Területi képviselő

A lajosmizsei és a környékbeli városok, illetve települések vállalatainál akár területi képviselői munkakör betöltésére is adódhat lehetőség. Ezen munkák esetében jellemzően egy adott vállalat képviseletében főként kapcsolattartói és értékesítői feladatokat kell ellátni. Ebbe beleértendő egyebek mellett a potenciális új partnerek felkutatása, az ügyféligények felmérése, az értékesíteni kívánt termék/szolgáltatás bemutatása, valamint a tárgyalások lebonyolítása is.

Ezenkívül a területi képviselőknek egyik megkerülhetetlen felelőssége a már meglévő partnerek rendszeres látogatása, visszajelzéseik és igényeik rögzítése is. Sőt, a munkakörhöz elemzői típusú feladatok is tartoznak, ideértve a rendszeres piackutatást, a piaci trendek nyomon követését, továbbá az értékesítési riportok összeállítását a vezetőség részére.