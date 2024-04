Logisztikai munkalehetőségek Baja területén

Baja városa részben remek földrajzi elhelyezkedésének és a környékbeli települések (pl. Mohács, Pécs és Szeged között, határhoz közel stb.) miatt is jó állomás a logisztikai cégeknek és vállalatoknak. Belföldi és nemzetközi célú szállítmányozásra is alkalmas központ. Ez pedig a munkalehetőségek tekintetében is meglátszik: a https://bajaallas.hu/allasok/raktarozas-logisztika linkre kattintva szinte bárki megtalálhatja számítását ezen a területen.

Milyen állások találhatóak a logisztikai világban?

Forrás: freepik.hu

Nézzünk is pár klasszikus munkakört!

Sofőr, áruszállító

Az első talán ami eszünkbe jut, az a megrakodott, nehéz kamionok az utakról, és a sofőrök köztudottan embert próbáló és tiszteletre méltó munkája. Ez viszont egyben lehetőség is: mindenhol szükség van rájuk, ami a fizetésekben is meglátszik, ugyanis az bőven meghaladhatja az átlagot. Sőt: majdnem a kétszerese, háromszorosa is lehet annak, amit egy 8 órás irodai vagy fizikai dolgozó megkeres.

Raktáros, anyagmozgató

A másik ami az eszünkbe jut, az a raktár és a logisztikai központ, ahova a kamion is behajt. A raktárosok és anyagmozgatók azok, akik nélkül szó szerint leállna az egész iparág. Ma már a legmodernebb, olykor okoseszközökkel dolgoznak, de a targonca és társai is az alapvető hatáskörökhöz tartozik. A raktáros mindent tud, még akár írni is, lásd Hamvas Béla!

Logisztikai-szállítmányozási ügyintéző

Az ügyintézői szerepkör szintén igazi klasszikus. Ő az, aki nemcsak az irodában ül, hanem folyamatosan egyeztet a partnerekkel és beszállítókkal is. Lényegében minden kommunikációs és adminisztrációs folyamat nála csappan le.

Beszerző

A beszerző pedig az egyik legizgalmasabb, legsokoldalúbb és legkomplexebb munkakör, amihez gyakran felsőfokú végzettséget és diplomát, nyelvtudást is kérnek a munkáltatók. Nem is véletlenül, hiszen itt a teljesítmény egyben az üzlet sikerességét is befolyásolja, és meg kell találni a legjobb piaci konstrukciókat a szakembereknek a beszerzés során. Na és persze akár külföldi partnerekkel is tárgyalni, sikeresen.

Merre érdemes elindulni logisztikai végzettséggel?

A felsorolt munkakörök mellett is van még számos elérhető karrierút a logisztika világában. Először is az alapokat érdemes elsajátítani, és nem restelni dolgozni: hiszen a szakmai tapasztalat is nagyon sok nyom a latba. Nem baj az, ha valaki nem egyből beszerző vagy vezérigazgató lesz, sőt, ebben az iparágban óriási előnyt jelent, ha valaki maga is megmássza a ranglétrát.