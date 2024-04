– A fecskék megérkezésével, a tavasz kezdetével szervezzük a bormustrát, amely a város és a térség legnagyobb borászati rendezvénye sétáló kóstoló formájában – emelte ki Kolozsvári András.

A rendezvényen kóstolók keretében idén 41 borászat mutatja be pincészetük remekeit

– A bor megjelenik más szolnoki nagyszabású rendezvényen is. Például a nagy múltú Tiszavirág Fesztiválon a nyár kezdetén vagy az őszi Tiszai Hal Napján is igényes borházak utcája kerül kialakításra. Szolnok város Szandaszőlős részét az 1770 – 1910 – es években szőlőültetvények borították és borkészítés is zajlott ezen a területen. A Bereczki Máté gazdakör éves borversenyei is őrzik ezt a hagyományt. Észrevételem szerint a borszerető közönség nyitott a jó borok iránt, szívesen kóstol és vásárol.

A jegyek 9900 forintért megvásárolhatók elővételben a Balalajka Orosz Bisztróban és a Szőke Borházban, valamint a helyszínen 11900 forintos áron. Az eseményről bővebben a közösségi oldalon, vagy a +36-30/485-4464-es telefonszámon tájékozódhatnak.

– Nem csak nagy márkanevekkel, híres pincészetekkel lehet találkozni, helyet adunk kis vagy kezdő borászatoknak is. Némelyik kiállítónk a 3 – 5. szüretén van csupán túl. Fiatalok, tehetségesek, bátrak, céltudatosak. Ők akik a Mészáros Gabriellák, a Rohály Gáborok, az Alkonyi Lászlók vagy a Kovács Antik átadott tudásán keresztül „fertőződtek meg” a borok világával.