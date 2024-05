Állások a menedzsment területén Sopronban

Nézzünk is rögtön egy példát: napjainkban egyre többen adnak plazmát, majdhogynem egyfajta divat lett – hiszen ezért pénzbeli juttatást is kapnak vissza az adományozók. Ahhoz azonban, hogy minden tökéletesen passzoljon, olyan szakemberekre van szükség, akik összefogják a különböző munkafolyamatokat és elvégzik az utolsó ellenőrzéseket is.

Minőségbiztosítási vezető állás Sopronban a Plazmapont Kft.-nél – ehhez hasonló munkakörökre is jelentkezhetünk a sopronallas.hu oldalán. A városban és a régióban számos vezetői, menedzseri állás betölthető még, az egészségügyi területen túl is.

Hogy lehet elhelyezkedni minőségbiztosítási vezetőként és milyen feladatok várnak ránk?

Egyrész kelleni fog a szakirányú, felsőfokú végzettség, diploma megléte. Ez lehet gyógyszerész, biológus vagy akár vegyész diploma is. A tárgyalóképes angol vagy német nyelvtudás szintén alapvető követelmény általában a hasonló pozíciókban. Az alaposság, a precizitás és a szabálykövetés pedig szintén elengedhetetlen, hiszen a minőségbiztosító legfőbb feladata és hatásköre, hogy minden a lehető legnagyobb alapossággal és szabályszerűen készüljön el és működjön a cégen belül. Az elméleti ismeretek mellett pedig természetesen a gyakorlatban, vagyis a gyógyszergyártásban vagy egyéb minőségügyi területen szerzett tapasztalat is nagy előnyt jelent.

Ami a feladatokat illeti, a minőségbiztosító lényegében vezető, aki a centrumban zajló munkafolyamatok szabályszerűségét és a piacra kerülő termékek minőségéért felelős. De a különböző jogszabályokkal is tisztában kell lennie amellett, hogy dokumentumokat készít és tesztel, valamint akár oktatást tart a személyzet számára.

Miért lesz a jövőben is óriási szükség a minőségbiztosítókra és vezetőkre a technológia korában?

Az új technológiák, a mesterséges intelligencia korában minden egyre felgyorsul, sok-sok munkafolyamatból “kiveszik” a humán tényezőt. A minőségbiztosítók és vezetők viszont azért is állnak nagy jövő előtt, mert éppen ezek, a sokak számára aggasztónak tűnő folyamatok “tetején” állnak, akik kimondják az utolsó szót, olyan kérdésekben döntenek, amiben egy mesterséges intelligencia által vezérelt robot nem biztos, hogy tudna – vagy épp nem vagyunk vele szemben olyan nagy bizalommal.