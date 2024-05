Vélekedés: 50-en túl már nehezen sajátítunk el új technológiákat, a tanulási képességünk korfüggő.

Valóság: Az Universitat Oberta de Catalunya kutatásai viszont az ellenkezőjét mutatják: ha az idősebbek valaminek kézzelfogható hasznát látják – az üzenetküldő alkalmazásoktól a digitális vérnyomásmérésig és a fittséget, az egészségügyi mutatókat figyelő okosórákig –, annak a használatát villámgyorsan megtanulják. A mobiltelefon is nagyon idegen volt kezdetben, ma pedig már sokan videón hívják a családot, mobillal fizetnek, parkolnak, navigálnak.

Ma már a dohányzás területén is léteznek olyan új típusú technológiák, amelyek a cigarettához képest lényegesen kevesebb károsanyag-kitettséggel járnak. A legjobb megoldás természetesen az, ha el sem kezdünk dohányozni. Ha pedig már dohányzunk, szokjunk le, mivel a kizárólag a leszokással csökkenthető a legnagyobb valószínűséggel a dohányzáshoz kapcsolódó betegségek kialakulásának kockázata, ezért aki elhatározta, hogy leszokik, azt elhatározásában támogatni kell, valamint érdemes igénybe venni a különféle leszokástámogató programok segítségét is.

Abban az esetben, ha nem szokunk le, érdemes tájékozódni az ártalomcsökkentésről. A füstmentes technológiák használatakor nincs égés, így csökkenthető a környezetbe és a szervezetbe jutó káros anyagok száma*, ami nem csak a dohányosra, de a környezetében lévőkre is hatással van. Fontos tudni azonban azt is, hogy ezek a technológiák tartalmaznak például nikotint, ami erősen függőséget okozó anyag, és egyéb káros hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást, valamint káros hatással van az emberi reprodukciós rendszerre is.

Vélekedés: Idősebb korban nehezen változtatunk kialakult szokásainkon.

Valóság: Az életmódváltáshoz sosincs késő, főleg, ha a saját és a környezetünkben élők egészségéről van szó. Az egészséges élet kulcsa az ártalomcsökkentés az élet minden területén – márpedig a dohányzással kapcsolatos betegségek fő okozói az égés során keletkezett ártalmas anyagok, ahogyan azt számos tudományos kutatás igazolja. A cigarettázás abbahagyásával az ártalmas égéstermékektől is megszabadulhatunk, amelynek pozitív egészségügyi hatásai már az első cigarettamentes naptól jelentkeznek.

A tévhitek félrevezethetnek: érdemesebb a tényekre hagyatkozni.

*Abban az esetben, ha a cigarettázást párhuzamosan sem folytatják. A füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, függőséget okoznak.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.