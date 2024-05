Valamennyi szálláshelyen lehet kerékpárt bérelni, de a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumban található meg a legtöbb bringa. A centrum egyben egy kilátó is, ahonnan a Tiszafüredi Holt-Tisza varázslatos világát figyelhetjük meg.

A Tisza-tavi kerékpáros körök:

kis kör : 65 km (Tiszafüred-Poroszló-Kisköre-Tiszafüred)

: 65 km (Tiszafüred-Poroszló-Kisköre-Tiszafüred) nagy kör: 95 km (ugyanaz, mint a kicsi, pluszban Tiszavalk – Tiszabábolna – Tiszadorogma – kompozás a Tiszán, majd vissza Tiszafüred)

95 km (ugyanaz, mint a kicsi, pluszban Tiszavalk – Tiszabábolna – Tiszadorogma – kompozás a Tiszán, majd vissza Tiszafüred) kisebb kör: 42 km (Tiszafüred-Poroszló-Sarud-Dinnnyéshát- kompozás-Tiszaderzs-Tiszafüred)

42 km (Tiszafüred-Poroszló-Sarud-Dinnnyéshát- kompozás-Tiszaderzs-Tiszafüred) mini kör: 25 km (ugyan ez nem érinti Tiszafüredet, Tiszaderzs- Dinnyéshát-Kisköre -Abádszalók vonalon közlekedik)

25 km (ugyan ez nem érinti Tiszafüredet, Tiszaderzs- Dinnyéshát-Kisköre -Abádszalók vonalon közlekedik) városi felfedező kör: 14 km (Morotva Kerékpáros Pihenőpark – Kiss Pál Múzeum – Fő tér – Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház – Húszöles út – Tiszaörvényi függőcsatorna – Tisza-part – Morotva K. P.)

A horgászatot sem szabad kihagyni, ha az aktív pihenésről beszélünk Tiszafüreden: a Tisza-tó halászati hasznosítója, a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. minden szükséges tanáccsal ellátja a horgászokat a jó kapás reményében és természetesen jegyeket is lehet náluk váltani.

Fotó: Tiszafüred Város Önkormányzata/Mészáros Balázs

Kulturális látnivalók Tiszafüreden

A tiszafüredi látnivalók közé tartoznak a város kulturális kincsei is, amelyek megismerésére érdemes egy teljes napot is szánni. A Kiss Pál Múzeum a főépületén kívül három kiállítótérben várja azokat, akik szeretnék megismerni a környék igen gazdag történelmét megismerni. A Tariczky Endre Régészeti Kiállítás a régészetet és a környéken feltárt területek titkait mutatja be, a Darabos László Helytörténeti és Néprajzi Kiállításon Tiszaörvény múltja elevenedik meg a látogatók előtt, míg a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház a tiszafüredi fazekasságot mutatja be. Az ipartörténet szerelmesei számára pedig kihagyhatatlan a Tiszaörvényi szivattyútelep, ahol még a mai napig az 1939-ben gyártott szivattyúk működnek, sőt még az országunk egyetlen függőcsatornáján is végig lehet sétálni.