– Nagyon sok visszajelzést érkezik, e-maileket, Facebook-üzeneteket kapok, illetve, egy kifejezetten olvasóknak létrehozott portálon is megfogalmaznak véleményeket a könyvvel kapcsolatban. Nagyon jól esik a sok pozitív hozzászólás, és az is nagy öröm, hogy az olvasók mennyire várják a folytatást. Aminek szintén nagyon örültem, hogy az első kötet a történelmi regény kategóriában a 6. lett tavaly az eladási TOP-listán. Ez folyamatosan változik, és volt olyan időszak, amikor kedvencem, Ken Follett egyik könyve állt az enyém előtt, a másik könyve pedig mögötte. A 10-es lista az úgymond már a „Bajnokok Ligája”. Erre nagyon büszke vagyok, hiszen névtelen íróként hirtelen a legnagyobbak közé kerültem. Most az a célom, hogy a második kötettel a dobogóra is felkerüljek – mondta a szerző, aki azt is elárulta, a folytatásra már nem is kell sokat várnia az olvasóknak, hiszen gőzerővel készül a második kötet.

Gőzerővel készül a második rész, várhatóan a jövő év elején jelenik meg

– Az első rész körülbelül 3 évig készült, az előtanulmányokkal együtt még több időt, legalább 5 évet vett igénybe. A második is úton van, de nem csak rajtam múlik, hogy mikor jelenik meg, hiszen többen dolgozunk a könyvön, a lektor, a szerkesztő, a tördelő és a grafikus. Ez egy csapatmunka, így nagyon sok időbe telik az, amíg a könyv a polcokra kerül. Vagyis úton van, csináljuk, de még idő kell hozzá. Az előző évek tapasztalata alapján nem biztos, hogy szerencsés az ünnepek előtt megjelentetni, ebben az időszakban ugyanis olyan nagy, ismert szerzők is kiadnak könyvet, akik például hosszú évek óta nem. Az ünnepek előtt tapasztalható dömping miatt valószínűleg 2025 első negyedévében, tavasszal jelenik meg a második kötet – tette hozzá.

A második kötet borítója már elkészült, hasonlóan az elsőhöz, grafikus által gyártott, egyedi tervezésű munka

De vajon hogyan folytatódik a cselekmény és a szereplők sorsa?

– Mindenképpen az első kötet elolvasásával érdemes elkezdeni, de úgy készül a folytatás, hogy az se legyen elveszve, aki régebben olvasta az első részt, és nem emlékszik mindenre. Az első kötet cselekménye 1720-ban játszódott, amikor megérkeztek Szentmiklósra az első telepesek. A második év, vagyis a második kötet egy évvel később, 1721-ben folytatódik. Egy új év kezdődik hosszú tél után, hiszen azalatt a való életben sem történt semmi, a cselekmény a nyár közepén veszi fel a fonalat. Ami a történetet illeti, az első könyvben nagyon sok terjedelmet vett el az első telepesek bemutatása, azoknak a mozzanatoknak az ábrázolása, hogy ilyenkor milyen feladataik vannak, hiszen a túléles volt a tét. A második kötetben lépek egy nagyot, és ott veszem fel a szálat, hogy mindenkinek megvalósult a korábbi terve. A folytatásban már el lehet engedni az építkezés korszakát, ezért hálás egy második könyv. Ugyanis a cselekmény így jóval dinamikusabb lesz, például az elsüllyedt hajó is felbukkan. Az összeesküvők dolgai is alakulnak, és nagyon sok minden kiderül, például A búza és víz évei cím jelentése is, ami egy nagyon érdekes lesz, hiszen ennek is köze van a kincs megtalálásához. Liliom a kém ismét lecsap, szóval lesz benne akció, izgalom bőven – nyilatkozott a szerző, aki azt is elárulta kérdésünkre, hogy egy új történelmi helyszín is megjelenik majd a regény második részében.