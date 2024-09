Kihagyhatatlan kérdés: miként befolyásolta a kriptopiacot a pandémia?

2020 elején a világjárvány jelentős gazdasági sokkot okozott, amely számos eszközosztály árfolyamát megingatta. Márciusban, a Covid19-világjárvány kitörésekor a Bitcoin árfolyam drasztikusan esett, megközelítve a 4000 dolláros szintet, ami éles kontrasztban állt az év eleji 9000 dolláros értékhez képest. A pánik és a bizonytalanság miatt a befektetők biztonságosabb eszközök felé fordultak, mint például az arany vagy a kötvények, miközben a kriptovaluták átmenetileg vesztettek vonzerejükből. Azonban a második negyedévtől kezdődően a helyzet átalakult. Az amerikai Federal Reserve és más központi bankok nagymértékű pénznyomtatása és gazdaságélénkítő csomagjai inflációs félelmeket generáltak. Ekkor a Bitcoin, mint infláció elleni védelem, újra reflektorfénybe került. 2020 végére az árfolyama meghaladta a 20 ezer dollárt, új történelmi csúcsot érve el, mivel a befektetők egyre inkább alternatív eszközként tekintettek rá.

Mi történt egy évvel később?

2021-ben a Bitcoin árfolyama tovább emelkedett, különösképp a nagyvállalatok és intézményi befektetők belépésének köszönhetően. Az év elején Elon Musk és a Tesla 1,5 milliárd dollár értékű Bitcoint vásárolt, valamint bejelentették, hogy a Bitcoin elfogadott fizetőeszköz lesz a járművásárlás során. Ez a bejelentés erőteljes lökést adott az árfolyamnak, ami áprilisra elérte a 60 ezer dollárt. A kriptovaluta azonban továbbra is érzékeny maradt a szabályozási hírekre. Májusban Kína bejelentette, hogy szigorítja a kriptovaluta-bányászat és -kereskedelem szabályozását, ami éles korrekciót indított el a piacon. Az árfolyam rövid időn belül visszaesett 30 ezer dollár alá, ami a bányászok és a befektetők körében is bizonytalanságot szült. A Bitcoin árfolyama ekkor szélsőséges volatilitást mutatott, hiszen az egyik legnagyobb piac, Kína, tulajdonképpen kikerült a képletből.

2022 sem a nyugalom esztendeje volt!

2022-ben a Bitcoin újabb próbatételeket állt ki, amit a globális makrogazdasági tényezők, főleg az infláció és a kamatemelési várakozások okoztak. Az amerikai Federal Reserve és más központi bankok szigorúbb monetáris politikára váltottak, hogy megfékezzék az inflációt. A kamatemelések negatívan hatottak a kockázatos eszközökre, köztük a Bitcoinra is. Emellett a kriptovaluták szabályozási környezete továbbra is kihívást jelentett. Az Egyesült Államok és az Európai Unió is egyre jobban szigorította a kriptovalutákra vonatkozó szabályozásokat, különös tekintettel az adózási és pénzmosás-ellenes intézkedésekre. A Bitcoin árfolyama 2022 közepére ismét 20 ezer dollár alá csökkent, amely periódust sokan kriptotélnek nevezik.