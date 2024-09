Gépkezelő

A különböző gépkezelői állások meglehetősen gyakran tűnnek fel az álláskínálatban, akár Dunakeszi és környéke vonatkozásában is. Ezek egy része csupán betanított munkavégzést takar, ugyanakkor bizonyos gépekre szakosodott, képzett gépkezelőket is gyakran toboroznak a munkáltatók.

Ezt megerősíti a régió álláspiacával foglalkozó dunakesziallas.hu weboldala is, amely portálon több alkalommal is előfordultak már gépkezelői, sőt, gépszerelői munkalehetőségek is a szakmunka álláskategória alatt: https://dunakesziallas.hu/allasok/szakmunka.

A feladatokat a gépkezelői munkák kapcsán valamennyi esetben az adott gép/berendezés üzemeltetése, beállítása, karbantartása, valamint a gyártási folyamatok nyomon követése jelenti. Persze a konkrét tevékenységeket maga a gép típusa határozza meg, ami lehet például forgácsoló gép, présgép, anyagmozgató gép, szerszámgép és még számos egyéb berendezés, amivel kapcsolatos szakképesítésre valamennyi esetben szükség van a munkavégzéshez.

Lakatos / hegesztő

A lakatos és/vagy hegesztő képesítéssel rendelkező szakemberek előtt ugyancsak számos lehetőség nyílhat a térségben. Egyebek mellett a gépgyártás, az építőipar, az energetikai ipar vagy akár a logisztika területén tevékenykedő cégeknél is adódhat esélyük az elhelyezkedésre.

Feladataik igencsak sokrétűek lehetnek, magában foglalva a hegesztés előtti előkészületi munkákat, a különböző fémalkatrészek legyártását és szerelését, az elkészült alkatrészek minőségellenőrzését, továbbá kisebb karbantartási tevékenységeket. Munkájuk összetettségéből adódóan a szakmai ismereteken túl kiváló műszaki tudásra, nagyfokú precizitásra és kiemelkedő problémamegoldó képességre is szükségük van a helytálláshoz.

Autószerelő

Végezetül az autószerelői szakmáról és annak művelőiről sem feledkezhetünk meg, akik szintén kiemelten keresettek a munkaerőpiacon, beleértve Dunakeszit és a környező városokat is. Autószervizek, márkaszervizek, független műhelyek és autókereskedések is szoktak autószerelői állásokat hirdetni, vagyis valóban széles az elhelyezkedési lehetőségek skálája a területen jártas szakemberek számára.