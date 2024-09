Szerencsére attól sem kell félned, hogy a háttértároló már megkopott, a laptop SSD megoldások ugyanis rendelkeznek tartalék tárhellyel, így amikor elkezdene csökkeni a tárolókapacitás, felszabadítanak a „raktárból” további gigabájtokat.

Forrás: Freepik

A használt laptopok hátránya

Komoly fejfájást okozhat a garancia hiánya. Ha a laptopot az előző tulaj magánszemélyként vásárolta, az mindenképpen jó, hiszen akkor az árától függően akár 4 év jótállás is járhat a géphez, szóval használtan is még évekig biztosítva lehetsz. Sajnos azonban ha cégtől vásárolsz, valószínűleg azt az 1 év garancián túl teszed, így nem leszel biztosítva. Aztán ott vannak még a hibalehetőségek is.

Esztétikai hibák: ez a téma magáért beszél. A használt gépeken sajnos előfordulhatnak apróbb karcok vagy horzsolások. Aggasztóbb, ha valahol repedt a külső burkolat, vagy a képernyőn is látszódik a használat nyoma. Ellenőrizd a billentyűzetet is! Minden gomb könnyen jár és beviszi a pontos információt? Ezt tesztelheted a keyboardtester.com oldalon.

A laptopok akkumulátorai általában 300-500 töltési ciklusra vannak tervezve, de még a prémium gépek is maximum 800-1000 ciklust bírnak, mielőtt erősen elkezd visszaesni a teljesítményük. Ezt az adatot mindenképp érdemes kiolvasni vásárlás előtt, hiszen egy új akkumulátor több tízezer forint. Hasznos lehet, ha nálad van az autóban például egy , hogy sehol ne maradj energia nélkül. Töltő hibák: Ne siesd el a vásárlást! Mindenképp ellenőrizd, hogy rendesen felveszi-e a töltést a laptop, még akkor is, ha finoman mozgatod a kábelt. Ha nem, nem érdemes tovább haladni, ha ugyanis a laptop csatlakozója a hibás, nagyon költséges a javítás.

A teljesség igénye nélkül, ezekre mindenképp érdemes kiemelt figyelmet fordítani, de ahogy egy használt autót is el kell vinni egy szerelőhöz állapotfelmérésre, úgy a használt laptopot is érdemes bevinni egy szervizbe, hogy vizsgálják-e alaposan, jó eszközt kapsz-e a pénzedért.