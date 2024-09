Peti, a Szegedi Vadaspark újonca

A Szegedi Vadaspark az ország legnagyobb területű állatkertje, vétek lenne kihagyni, főleg, ha gyerekekkel utazunk a napfény városába. Számtalan egzotikus, ritka és veszélyeztetett állatfaj vár bennünket a mesebeli, erdei környezetben. Az év attrakciói a KalandZOOna különböző nehézségű drótkötélpályái, valamint a kenguruk és az emuk kifutói, amelyek a gyerekek előtt is nyitva állnak. Az apróságok etethetnek dámszarvas muflont és megismerkedhetnek Petivel, a júliusban született vidám kisfókával.

Nyomozás a Móra Ferenc Múzeumban

Ha egy kis kultúrára vágyunk a sok buli után, a Móra Ferenc Múzeum lesz a tökéletes célpont. Az épület önmagában páratlan élmény, egy neoklasszicista csoda. Az állandó történeti kiállítás a múltba kalauzol bennünket, a régészeti látványtár kincsei között láthatunk többek között egy 1300 éves lúdtojást is. Hétvégente ajándék tárlatvezetésen gyönyörködhetünk nyolcvan remek Munkácsy-alkotásban.

Ha könnyed elfoglaltságra vágyunk, kipróbálhatjuk az okostelefonon játszható múzeumi detektívjátékot, végül madártávlatból csodálhatjuk meg a várost az épület két tetőkilátójából.

Szabadulószoba Szeged utcáin és terein is

Ha egy kis izgalomra vágyunk, egy szabadulószoba Szeged belvárosában a legjobb módja annak, hogy leteszteljük, tudunk-e a csapatban gondolkodni és szorult helyzetben is működik-e a problémamegoldó képességünk. Barátokkal, családdal vagy akár kollégákkal is nagyszerű szórakozás, és garantáltan izgalmasabb, mint egy hétköznapi kávézás. És ez még nem minden: létezik szabadtéri szabadulószoba is, így a város felfedezése közben oldhatunk meg szuper feladatokat!

Gyerekekkel keressük a kevésbé nehéz, logikai feladványokra épülő, családbarát pályákat, de a barátainkkal a legijesztőbb labirintusba is jegyet válthatunk! Aztán mi lehet annál jobb, mint együtt megünnepelni, hogy rekordidő alatt megoldottuk a rejtélyt?

Vízi élmények az örvénylő Tiszán

Ha a fesztivál után még mindig ki lennénk éhezve egy kis adrenalinra, elő a mentőmellényt és irány a Tisza! Szeged nemcsak a szárazföldi vándorokat bűvöli el, de a vízi sportok szerelmeseinek is tartogat meglepetéseket.