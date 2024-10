A New Slim Body szépségszalon szolgáltatásai közül Szolnokon immár két helyszínen válogathat, a Sütő utcában, illetve a Széchenyi városrészben a Piros iskola mellett található Tiszavirág üzletházban. A kezelések egy része az őszi-téli időszakban féláron érhető el.

Szuper gyors fogyás, bőrfeszesítés? A szolnoki New Slim Body szalonokban mindez lehetséges. Ráadásul a kezelések az őszi és téli időszakban hatalmas kedvezményekkel, némely féláron érhető el.

Mosolygós és segítőkész személyzet fogadja a vendégeket a New Slim Body szalonban

Fotó: Mészáros János

A Sütő utca 11. szám alatt található New Slim Body 1 törzsközönségének véleménye alapján a kezelések rendkívül hatásosak és látványosak, fogyást és karcsúsodást eredményeznek. A HIEMT például egyebek mellett alkalmas a szétnyílt hasizom kezelésére. Mindössze 30 perc alatt 4 hatást ér el férfiaknál és nőknél egyaránt: izomépítés, alakformálás, zsírégetés és ötször gyorsabb anyagcsere.

Számos kezelés választható a szolnoki szépségszalonokban

Fotó: Mészáros János

A lézeres zsírbontással könnyen megszabadulhat kellemetlen zsírpárnáitól. A gép lézerfény segítségével dolgozik, a rádiófrekvenciát használó berendezés hozzájárul a kollagéntermeléshez, ami feszesíti a bőrt.

Mire számíthat még a szolnoki New Slim Body szalonokban?

A kínálatban megtalálható CRYO- zsírfagyasztás egy végleges beavatkozás, mely során a zsírsejtek megfagynak, alkalmazható tokára, hasra, combra, fenékre, de bármely más területre is. A használók rendre elégedetten távoznak a New Slim Body szalonokból.

Választható a köpölyös alakformáló masszázs, ami felfrissülés a testnek és léleknek.

A szolnoki New Slim Body szalonok 18 és 99 év közöttiek számára ajánlott kezelése az intimpad, mely megszünteti az inkontinenciát is. Az egyik legidősebb vendégük 89 éves, aki a napokban számolt be pozitív tapasztalatairól.

A New Slim Body első szolnoki szalonját a Sütő utca 11. szám alatt nyitották

Fotó: Mészáros János

Összefoglalva tehát a New Slim Body 1 szalonban (Sütő utca 11.) elérhető a HIEMT, a 8D lipolézer, a Cryo-attack (zsírfagyasztó), az intimpad, és köpölyös masszázs. Míg a nemrégiben megnyílt New Slim Body 2-ben a Széchenyi városrészben a Piros iskola mellett a HIEMT, az intimpad és az 5D lipolézer választható. A közeljövőben a második szalon bővítésén is dolgoznak. Nemrégiben például infraszaunával gazdagodott a szalon, a helyszínen törölköző és papucs bérlése is lehetséges.