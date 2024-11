Tizenkét raklapon nyolc tonna ajándék: ez kanyarodott be pénteken Szolnokra egy kamion gyomrában. A teherautó oldalán a Coop felirat volt olvasható, és ez nem is véletlen, hiszen a magyar tulajdonú Coop adományai érkeztek meg a jászkunsági megyeszékhelyre. Az adventi időszak közeledtével a felajánlás nem is jöhetett volna jobbkor, de jobb helyre sem. Azt ugyanis a térség állami gondozásban nevelkedő gyerekeinek ajánlotta fel a cég.

Egy kamion, 12 raklap, 8 tonna ajándék: a Coop adományai révén állami gondozású gyerekek karácsonyát tette boldogabbá

Fotó: Mészáros János

2700 gyereket támogatnak a Coop adományai

Az önzetlenség korábban sem állt távol a vállalattól. Elvégre az üzletlánc által életre hívott Coop Segély Alapítványon keresztül 2011 óta végzi országos támogató programját.

Idén immár hatodik alkalommal indul útnak a Coop Segély Alapítvány kamionja. November 19. és 27. között hat vármegyét jár végig, amely révén csaknem 2700 gyermek étkeztetését támogatják, összesen mintegy 30 millió forint értékű, 60 tonnányi, alapélelmiszerekből álló ellátmánnyal.

Ennek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére jutó része érkezett meg most Szolnokra. A felajánlást Fekete Tibortól, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatósági tagjától a gyerekek nevében Kiss Gabriella, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóhelyettese vette át.

Már 2011 óta támogatják a gyerekeket

– 2010-ben hoztuk létre az alapítványunkat. Azon keresztül azóta sikerült 155 millió forintot kiosztanunk, elsősorban rászoruló gyerekeknek – mondta el az adományok átadásakor Fekete Tibor. Emlékeztetett, Szolnokra sem először hoztak adomány, ám ismét eljött az idő, hogy megajándékozzák a Gyermekvárosban élőket. Ezt természetesen sajátmárkás termékekkel tették meg, az ünnepekre tekintettel pedig „kiegészítésként” értékes gyümölcs- és édességtálat is hoztak a gyerekeknek.

Fekete Tibor, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatósági tagja adta át a támogatói oklevelet Kiss Gabriellának, a Jász-nagykun-Szolnok Vármegyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóhelyettesének

Fotó: Mészáros János

Fekete Tibor kiemelte, köszönet illeti az intézmény dolgozóit. És bár tudják, hogy az intézmény gyerekeinek ellátása biztosított, de bíznak benne, a karácsonyhoz közeledve némi örömet tudtak okozni az otthonok lakóinak. Az adományozással egyúttal céljuk volt az is, hogy ráirányítsák a figyelmet az intézményekben nevelkedő gyerekekre, valamint az ott dolgozó pedagógusok munkájára.