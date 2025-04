Irány a Balaton és a Velencei-tó – 150 szezonális munkahelyet kínál a Lidl!

Az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a nyári időszakban – a megnövekedett vásárlószámhoz igazodva – új munkahelyeket hozunk létre, ahol teljes munkaidő esetén bruttó 636 000 forintos havi jövedelmet kínálunk a pótlékokkal és a Lidl kártyával kiegészítve. A munkába járás költségeit is támogatjuk: tömegközlekedés esetén 100%-ban, saját gépjármű használata esetén pedig kilométerenként 40 forinttal. Dolgozóink részt vehetnek a Lidl egészségprogramjában is, amely többek között egy szűrővizsgálatra fordítható extra szabadnapot is tartalmaz, emellett több áruházunk esetében szállást is biztosítunk a nyári hónapok során.