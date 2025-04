Újabb vidéki városban terjeszkedik Magyarország egyik legnagyobb taxis szolgáltatója

A Főtaxi, hazánk legrégebbi múltra visszatekintő taxis társasága újabb mérföldkőhöz érkezett: 2025 tavaszától már Szolnokon is elérhetővé válik a vállalat korszerű, digitális alapú szolgáltatása. A terjeszkedés része a Főtaxi országos növekedési stratégiájának, amely a vidéki városok közlekedési infrastruktúrájának modernizálását célozza.

A Főtaxi applikációja gyors, kényelmes és átlátható megoldást kínál a városi közlekedéshez, miközben a megszokott budapesti szolgáltatási színvonalat hozza el Szolnokra is. Az utasok ugyanazzal az alkalmazással rendelhetnek autót, mint a fővárosban – egyetlen gombnyomással, sorban állás és telefonálás nélkül.

Erősödő verseny a szolnoki taxis piacon

Jelenleg Szolnokon több kisebb helyi taxitársaság működik – köztük a Hatnégyes Taxi és a TaxiD. A Főtaxi belépése a piacra új korszakot hozhat a szolnoki utazók számára, hiszen az applikáción keresztüli rendelés mellett valós idejű járműkövetés, valamint elektronikus fizetés is elérhető és várhatóan a jövőben automatizált robotdiszpécserrel is kiegészül a vidéki szolgáltatás. Ezek a funkciók különösen vonzóak lehetnek a fiatalabb, digitálisan tudatos felhasználók körében. A jelenleg is a háttérben folyamatosan működő, élő diszpécserközpont pedig lehetővé teszi, hogy azok is egyszerűen rendeljenek taxit, akik nem szeretnék használni az applikációt. Ezáltal a rendszer minden korosztály számára elérhető és könnyen kezelhető.

Gazdasági előnyök és lokális hatás

A Főtaxi megjelenése várhatóan nemcsak a versenyt élénkíti, de hozzájárulhat a helyi munkahelyteremtéshez is, hiszen a társaság Budapest mellett folyamatosan keres új sofőröket a vidéki városokban is. Emellett a szolgáltatás kiszámíthatósága és biztonsága elősegítheti a városon belüli mobilitást, támogatva ezzel a helyi gazdasági aktivitást is – legyen szó munkába járásról, ügyintézésről vagy turisztikai célú utazásokról.

A Főtaxi küldetése, hogy minden utas számára elérhetővé tegye a megbízható, digitálisan is rendelhető taxis szolgáltatást az ország különböző pontjain. A szolnoki indulás újabb lépés afelé, hogy vidéken is egyre többen vehessék igénybe a modern, biztonságos és kiszámítható utazási lehetőséget. Hisszük, hogy jelenlétünkkel hozzájárulhatunk a helyi közlekedési infrastruktúra fejlődéséhez, miközben a Főtaxira jellemző magas színvonalú szolgáltatást biztosítjuk a szolnokiak számára is.

– mondta el dr. Károlyi Roland, a Főtaxi vezérigazgatója.