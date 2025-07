4 gyakori hiba, amit érdemes elkerülni a házi vízmű telepítésénél

1. Nem megfelelő méretű tartály választása

A házi vízmű egyik legfontosabb eleme a tartály, vagy még pontosabb nevén a hidrofor tartály. A hidrofor tartály feladata, hogy biztosítsa a rendszerben a víznyomás stabilitását. Emellett ez a szerkezet felel azért is, hogy a szivattyúnak minél kevesebbszer kelljen beindulnia és kikapcsolnia.

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy túl kis méretű tartályt választanak, mivel úgy gondolják, hogy az elegendő lesz a háztartás igényeinek kielégítésére. A valóságban azonban egy kis tartály pont azt eredményezi, hogy a szivattyú gyakran kapcsol be és ki. Ez nemcsak felesleges energiát emészt fel, de jelentősen lerövidíti a szivattyú élettartamát is.

A megfelelő méretű hidrofor tartály kiválasztásánál érdemes több szempontot is figyelembe venni. Ezek közül a legfontosabbak a háztartás vízigénye, a szivattyú teljesítménye, valamint a rendszer működési nyomása. Egy négyfős család esetén legalább 50–100 literes tartály javasolt, de ha például több fürdőszoba egyidejű használatához is szükség van vízre, akkor érdemes akár 150–200 literes tartályt is választani. A nagyobb tartály nemcsak hosszabb élettartamot biztosít a szivattyúnak, hanem egyenletesebb víznyomást is eredményez.

Ugyanakkor a túl nagy tartály sem a legjobb megoldás, hiszen feleslegesen költünk több pénzt olyanra, amit utána nem tudnánk kihasználni. Amennyiben bizonytalanok vagyunk a döntésben, érdemes szakember segítségét kérni. A szivattyuwebaruhaz.hu munkatársai örömmel válaszolnak minden kérdésre, és segítenek megtalálni az ideális megoldást.

2. Helytelen nyomáskapcsoló-beállítások

A nyomáskapcsoló az a vezérlőelem, amely automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút attól függően, hogy a rendszerben mekkora a víznyomás. A nem megfelelően beállított kapcsolási értékek komoly problémákat okozhatnak. Ha például túl alacsonyra állítjuk a bekapcsolási értéket, akkor a rendszer csak akkor indítja be a szivattyút, ha már szinte teljesen elfogyott a víznyomás. Ez nyomásingadozást, és gyenge vízsugarat eredményezhet. Különösen akkor, ha egyszerre több helyen is használnánk a vizet.