Tiszapart és vállalkozás: hogyan használjuk ki a helyi lehetőségeket?

Mire érdemes ebben a térségben hangsúlyt fektetni?

A Tisza menti vállalkozások sikerének egyik fontos része a helyi értékek felismerése és kiaknázása. A víz, a természet és a helyi kultúra mind-mind olyan erőforrás, amit be lehet építeni a márkaépítésbe, kommunikációba vagy a termékfejlesztésbe. Emellett egyre nagyobb szerepet kap a fenntarthatóság is: a környezetbarát megoldások, a helyi alapanyagok használata vagy a zöld közlekedés előtérbe helyezése. Ezek nemcsak vonzóbbá teszik a vállalkozást a vendégek szemében, de segítenek a hosszú távú működésben is. Fontos az is, hogy a helyi közösségekkel együttműködve történjen a fejlesztés, akár közös események, akár tematikus hétvégék formájában.

5 dolog, ami garantálja a vállalkozás sikerét a Tisza partján

Az alábbi tényezők olyan alapvetések, amelyekre érdemes építeni, ha hosszú távú, fenntartható sikert szeretnénk elérni ebben a térségben.

Helyismeret: aki érti a helyi igényeket és szokásokat, könnyebben megtalálja a célközönségét. Rugalmasság: az időjárás, a szezonok adta lehetőségek vagy akár a rendezvénynaptár alakulása befolyásolhatja a működést, így az alkalmazkodóképesség nélkülözhetetlen. Digitális jelenlét: a közösségi média, saját weboldal és egy online számlázó használata ma már alapvető. Egyszerű adózási forma: a KATA számlázás, ha az adott tevékenység és bevételi szint engedi, segíthet átláthatóvá tenni a működést. Élményalapú gondolkodás: a vendégek nemcsak szolgáltatást, hanem történetet és élményeket is keresnek.

A Tisza menti térségek gazdasági lehetőségei sokkal erősebbek, mint elsőre gondolnánk. Aki felismeri ezeket az adottságokat, és tudatosan építkezik hosszú távon is sikeres lehet ebben a különleges régióban.