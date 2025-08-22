A SPAR nyitásával egy régi álom valósult meg

Ő már 2023-ban hangoztatta terveit, hogy egy több irányba terjedő szolgáltatói központot szeretne létrehozni a benzinkút körül! 2024-ben már tárgyalásban állt a SPAR nemzetközi élelmiszer-kereskedelmi üzletlánc vezetőivel arról, hogy Szolnok déli kapujánál, a szandaszőlősi városrészből Rákóczi-, Martfű felé vezető 442-es számú főút mentén, az OMV szomszédságában egy SPAR-áruházat nyitnak. Ez az elképzelése, álma a napokban vált valósággá, mikoris megnyitotta kapuit a vásárlók előtt a „Partner” kategóriájú SPAR-üzlet, amely a legmagasabb besorolású INTERSPAR után a második legnagyobb osztályú market a hálózatban.

Az OMV szomszédságában nyílt meg a SPAR-áruház

– A mai nappal egy újabb álmom valósult meg itt, Szandaszőlősön – adott hangot a közösségi ünnepnek a tulajdonos 2025. augusztus 16-án, a Kölcsey Ferenc úti SPAR-áruház hivatalos megnyitójának reggelén. Az üzlet egyébként néhány nappal korábbról már fogadja a vásárlóközönséget, és e néhány nap alatt ki is derült, hogy rendkívüli forgalomra számíthat ez az üzlet, főleg, hogy ugyanez a nevű márkabolt Martfűn kényszerűségből bezárt.

– Régi álmom, hogy Szandaszőlősnek ebben a részében olyan üzleti negyed, bevásárló-komplexum létesüljön, amely minden tekintetben kiszolgálja a térségben élőket, vagy az itt áthaladó utazóközönséget. Az OMV-benzinkút közelében egy műszaki állomás épül, a SPAR áruház mellett egy étterem, valamint egy állatsimogató is lesz, ami miatt a szandaszőlősi „állomáson” megálló vendégek minden korosztályát és minden igényét kielégítjük – mutat körbe Zoltán.

Jánosi Zoltán tulajdonos

Az augusztus 16-i ünnepélyes megnyitó rendkívüli forgalmat bonyolított le. Köszönhető mindez a külön erre az eseményre meghívott sztárvendégeknek, közismert médiaszemélyiségeknek. A korábbi válogatott labdarúgó, a hazai és a nemzetközi futball-bajnokságokban szereplő Kabát Péter például a pénztárgépnél serénykedett, Stohl András „Buci” színművész, televíziós és rádiós műsorvezető pedig az üzlet előtt felállított grillteraszon sütötte a flekkeneket. Mindeközben Széki Attila, művésznevén Curtis, volt labdarúgó, napjaink népszerű rappere kávéval kínálta a szandai SPAR-ba betérő vevőket, míg Csuti, polgári nevén Szabó András, az Ázsia Expresszben, a Farm VIP-ben és a Dancing with the Stars-ban is szereplő celeb a pultok kínálatával ismertette meg a vásárlóközönséget.