JÁSZFÉNYSZARU IPARI PARK KOMPLEX FEJLESZTÉSE II. ÜTEM – TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00026 azonosítószámú pályázat – Médiamegjelenés
Kedvezményezett: Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
Megvalósítás kezdő időpontja: 2023. március 29.
Projekt fizikai befejezése: 2025. augusztus 31.
A projekt tervezett költségvetése: 850.259.235 Ft
A projekt támogatástartalma: 499.999.230 Ft
A fejlesztés a jászfényszarui ipari parkban, tágabb értelemben a Jászságban működő vállalkozások működési feltételeit javítja. A projekt egyik elemeként korszerűsítésre kerültek az ipari park belső úthálózatának leginkább elhasználódott szakaszai (Albert Einstein, Tihanyi Kálmán, Herman Ottó út). A projekt másik elemének eredményeként pedig új, raktározási célú, 1977 m2 nagyságú csarnok épült az Albert Einstein út 6. sz. alatt. A beruházás részét képezte egy az anyagmozgatási tevékenységet segítő mobil rámpa.
A fejlesztés növeli az ipari park vonzerejét, mind az új betelepülést fontolgató vállalkozások, mind már az itt működő cégek körében, egyrészt azzal, hogy jó minőségű raktározási lehetőséget biztosít a termelő tevékenységek közvetlen közelében, másrészt azzal, hogy a vállalkozások megközelíthetősége javul.