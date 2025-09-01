JÁSZFÉNYSZARU IPARI PARK KOMPLEX FEJLESZTÉSE II. ÜTEM – TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00026 azonosítószámú pályázat – Médiamegjelenés

Kedvezményezett: Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Megvalósítás kezdő időpontja: 2023. március 29.

Projekt fizikai befejezése: 2025. augusztus 31.

A projekt tervezett költségvetése: 850.259.235 Ft

A projekt támogatástartalma: 499.999.230 Ft

A fejlesztés a jászfényszarui ipari parkban, tágabb értelemben a Jászságban működő vállalkozások működési feltételeit javítja. A projekt egyik elemeként korszerűsítésre kerültek az ipari park belső úthálózatának leginkább elhasználódott szakaszai (Albert Einstein, Tihanyi Kálmán, Herman Ottó út). A projekt másik elemének eredményeként pedig új, raktározási célú, 1977 m2 nagyságú csarnok épült az Albert Einstein út 6. sz. alatt. A beruházás részét képezte egy az anyagmozgatási tevékenységet segítő mobil rámpa.

A fejlesztés növeli az ipari park vonzerejét, mind az új betelepülést fontolgató vállalkozások, mind már az itt működő cégek körében, egyrészt azzal, hogy jó minőségű raktározási lehetőséget biztosít a termelő tevékenységek közvetlen közelében, másrészt azzal, hogy a vállalkozások megközelíthetősége javul.