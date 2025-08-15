33 perce
Túrkevén felizzott a szorító – telt ház előtt dübörgött az első TKE Fight Night
Az egykori mozi átalakított terme ezúttal nem a filmeknek, hanem Túrkeve első nemzetközi ökölvívógálájának, a TKE Fight Nightnak adott otthont. A vászon helyén most a szorító magasodott, a fények a küzdőtérre szegeződtek, a telt ház várakozó moraja már a kezdés előtt jelezte: ez az este valódi izgalmakat tartogat. A látvány, a hangulat és a profi szervezés együtt tette emlékezetessé a rendezvényt, amelyet a helyi ökölvívóélet motorja, Jóni Máté álmodott meg és vitt véghez. Az est házigazdája, konferansziéja és ringspeakere Takács Benis Péter - Deze, „a magyar ökölvívás hangja” volt, aki a mérkőzések közötti percekben is folyamatosan tüzelte a közönséget.
A gála során a közönség nemcsak a helyi és a nemzetközi sportolók mérkőzéseit élvezhette, hanem országos hírű vendégek jelenléte is emelte az esemény rangját. Erdei Zsolt „Madár”, a magyar ökölvívás egyik legnagyobb alakja, valamint F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
Erdei Zsolt a rendezvényen elmondta, hogy pályafutása újabb mérföldköveként december 20-án ismét ringbe lép, a felkészülést heti 4–5 edzéssel végzi, és bízik benne, hogy a közönség támogatása ezúttal is erőt ad majd számára a sikeres szerepléshez.
A Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, Kovács „Kokó” István ezúttal nem tudott jelen lenni, de különleges ajándékot küldött: felajánlotta a WBO profi világbajnoki övét, amely mostantól a Túrkevei Boksz Klub tulajdona. Az ereklyét Sinko Zoltán, a MÖSZ versenyigazgatója adta át.
A ring mellett ott voltak a hivatalos delegáltak és bírók: Sinkoné Ács Erika, Kürtösi Anett, Molnár Gábor, Hidvégi György, Fehér Márió, Szabó Egon, Dr. Rátkai Norbert, míg a verseny ringorvosa Dr. Győri Dezsőn volt.
A programot bemutató- és edzőmérkőzések vezették fel, amelyek során a fiatal versenyzők is lehetőséget kaptak a bizonyításra, ezeken a mérkőzéseken nem hirdettek győzteseket.
F. Kovács Sándor, a körzet országgyűlési képviselője portálunknak elmondta: – Nagyon fontos, hiszen Túrkeve mindig híres volt arról, hogy kitűnő sportolókat adott az országnak, olimpikonokat, világbajnokokat. A küzdősportoknak pedig mindig volt rangja itt, az ökölvívás most erősödik, de komoly birkózóhagyományai is voltak a városnak. Örülök annak, hogy olyan lelkes csapat jött össze, amely felhelyezte az ökölvívást Magyarország térképére. Rövid idő alatt ez az egyesület olyan eredményeket ért el, amelyekre nagy múltú fővárosi klubok is büszkék lehetnének. Én fiatalként birkóztam, sokszor jártam versenyre, és technikusi képzésemet is itt, a Ványai iskolában végeztem, így számomra hazajönni Túrkevére mindig különleges.
Erdei „Madár” Zsolt a szervezést méltatta: – Nagy öröm számomra, hogy ilyen színvonalú rendezvényeket látok vidéken, mert ez bizonyítja, hogy az ökölvívásnak nemcsak a fővárosban, hanem a kisebb településeken is komoly jövője van. Amit itt Túrkevén a helyi egyesület és Máté csapata felépített, az példaértékű. A fiatalok szemében látott elszántság és lelkesedés az, ami miatt érdemes dolgozni.
– Kiemelten szeretném megemlíteni egyesületünk és az esemény technikai vezetőjét, Békési Szandrát, valamint egyesületünk elnökét, Hajós Sándort, akik háttérmunkájukkal pótolhatatlan segítséget nyújtottak a gála sikeréhez. Köszönet illeti partnereinket is – név nélkül, de annál nagyobb hálával – amiért mellénk álltak és támogatták rendezvényünket. Töretlen hittel és alázattal tűztük zászlónkra a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei és dél-alföldi utánpótlás-nevelés ügyét, és köszönöm a szövetség valamennyi delegáltjának, hogy magas szakmai felkészültségükkel segítették az estét. Ígérem, jövőre még magasabb szakmai színvonalon térünk vissza.
Köszönöm barátomnak, Erdei „Madár” Zsoltnak, hogy minden túrkevei eseményünkre eljött és vette a fáradságot, hogy személyesen jelen legyen. Hálás vagyok F. Kovács Sándor képviselő úrnak is, amiért felkarolta a rendezvényünket és megtisztelt minket jelenlétével. Köszönöm Dezinek, „The Voice of the Ropes”-nak, hogy ilyen színvonalon vezette végig az estet.
Külön köszönet Kovács „Koko” Istvánnak a szinte felbecsülhetetlen ajándékért, a bajnoki övért, amely innentől kezdve egyesületünk egyik legféltettebb ereklyéje lesz. Méltó helyen őrizzük majd, hogy a jövő generációi is láthassák, és erőt meríthessenek belőle – fogalmazott Jóni Máté.
A szervezők munkáját számos önkéntes segítette, a színvonalas lebonyolításban pedig nagy szerepet játszott a TKE teljes csapata. Az est végén mindenki ugyanazzal az érzéssel távozott: Túrkevén most újra felpezsdült valami Jóni Máté áldozatos munkájának köszönhetően. A gong már elhallgatott, a kesztyűk a helyükre kerültek, de a ringben és a lelátón átélt élmények sokáig megmaradnak a város és a sportbarátok emlékezetében.
Bemutató és edzőmérkőzések:
U15 férfi, 57 kg (edzőmérkőzés): Piszár Gábor (TKE) – Balogh Bende (TKE)
U11 fiú, 32 kg (bemutató): Orsós Áron (BOS) – Farkas Balázs (TKE)
U15 férfi, 40 kg (edzőmérkőzés): Kvacsány Mór (NBK) – Seres Máté (TKE)
U15 férfi, 35 kg (bemutató): Váradi Renátó (BOS) – Marosi Zoltán (TKE)
U17 férfi, 60 kg: Ballagó Bálint (NBK) – Kiss Kevin (HFC)
Elit férfi, +90 kg: Vass Péter (MES) – Varga Ádám (TKE)
U19 férfi, 70 kg (bemutató): Moresan Sebastian (ROU) – Rácz Márk (TKE)
U13 férfi, 42 kg (edzőmérkőzés): Kiss Bence (TKE) – Szilágyi Dominik (TKE)
U15 férfi, 50 kg (bemutató): Molnár Gergő (HFC) – Kovács Gellért (TKE)
Hivatalos mérkőzések:
U17 férfi, 70 kg: Oros János (TKE) győzött Birta Patrik (ROU) ellen
U15 férfi, 44 kg: Dömötör Brendon (BOS) győzött Farkas Attila (TKE) ellen
Elit női, 65 kg: Panyik Zsuzsanna (NBK) győzött Lucija Skrovec (CRO) ellen
U15 férfi, 54 kg: Balázs Benett (TKE) győzött Decret Maximilián (ROU) ellen
U17 férfi, 60 kg: Farkas Róbert (HFC) győzött Sebastian Sokol (CRO) ellen
U17 férfi, 63 kg: Asztalos Hunor (ESI) győzött Tugui Alex (ROU) ellen
Elit női, 51 kg: Mezei Petra (HFC) győzött Pap Kata (VEC) ellen