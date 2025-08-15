Túrkevén felizzott a szorító – telt ház előtt dübörgött az első TKE Fight Night

A gála során a közönség nemcsak a helyi és a nemzetközi sportolók mérkőzéseit élvezhette, hanem országos hírű vendégek jelenléte is emelte az esemény rangját. Erdei Zsolt „Madár”, a magyar ökölvívás egyik legnagyobb alakja, valamint F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

Erdei Zsolt a rendezvényen elmondta, hogy pályafutása újabb mérföldköveként december 20-án ismét ringbe lép, a felkészülést heti 4–5 edzéssel végzi, és bízik benne, hogy a közönség támogatása ezúttal is erőt ad majd számára a sikeres szerepléshez.

A Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, Kovács „Kokó” István ezúttal nem tudott jelen lenni, de különleges ajándékot küldött: felajánlotta a WBO profi világbajnoki övét, amely mostantól a Túrkevei Boksz Klub tulajdona. Az ereklyét Sinko Zoltán, a MÖSZ versenyigazgatója adta át.

A ring mellett ott voltak a hivatalos delegáltak és bírók: Sinkoné Ács Erika, Kürtösi Anett, Molnár Gábor, Hidvégi György, Fehér Márió, Szabó Egon, Dr. Rátkai Norbert, míg a verseny ringorvosa Dr. Győri Dezsőn volt.

A programot bemutató- és edzőmérkőzések vezették fel, amelyek során a fiatal versenyzők is lehetőséget kaptak a bizonyításra, ezeken a mérkőzéseken nem hirdettek győzteseket.

F. Kovács Sándor, a körzet országgyűlési képviselője portálunknak elmondta: – Nagyon fontos, hiszen Túrkeve mindig híres volt arról, hogy kitűnő sportolókat adott az országnak, olimpikonokat, világbajnokokat. A küzdősportoknak pedig mindig volt rangja itt, az ökölvívás most erősödik, de komoly birkózóhagyományai is voltak a városnak. Örülök annak, hogy olyan lelkes csapat jött össze, amely felhelyezte az ökölvívást Magyarország térképére. Rövid idő alatt ez az egyesület olyan eredményeket ért el, amelyekre nagy múltú fővárosi klubok is büszkék lehetnének. Én fiatalként birkóztam, sokszor jártam versenyre, és technikusi képzésemet is itt, a Ványai iskolában végeztem, így számomra hazajönni Túrkevére mindig különleges.

Erdei „Madár” Zsolt a szervezést méltatta: – Nagy öröm számomra, hogy ilyen színvonalú rendezvényeket látok vidéken, mert ez bizonyítja, hogy az ökölvívásnak nemcsak a fővárosban, hanem a kisebb településeken is komoly jövője van. Amit itt Túrkevén a helyi egyesület és Máté csapata felépített, az példaértékű. A fiatalok szemében látott elszántság és lelkesedés az, ami miatt érdemes dolgozni.