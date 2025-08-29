Vizet a tájba! Ökológiai vízpótlások a NEFAG Zrt. erdőterületein

Ki ne szeretne szolnokiként a NEFAG-erdőben sétálni?! Kivált most, hogy közeleg az ősz, és újra pompás színeket ölt magára Szolnoki Parkerdő. Ehhez persze nélkülözhetetlen, hogy a közkedvelt kirándulóhely erdőrészletei életerősek maradjanak, ami a világszerte változó klimatikus viszonyok miatt ma már nem magától értetődő – különösen az Alföldön nem.

Szolnokon és környékén mégis van pozitív példa. Hiszen a NEFAG Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a kezelésébe tartozó erdőterületek fái megfelelő környezetet kapjanak, és ez igaz a szolnoki mellett a karcagi erdőségre is.

Ennek megfelelően – a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság beavatkozásának eredményeként – jelentős mennyiségű többletvizet engedtek a NEFAG Zrt. Karcag-Apavárai erdőterületére: a Hortobágy-Berettyó főcsatorna 69+020 szelvényéből közel 330 ezer köbméternyi vizet szivattyúztak a Karcagi V. csatornába, nagyban segítve a térség ökológiai életterének javulását. A mellékágak a víz vezetése útján töltődtek meg, az erdőt érintően mintegy kilenc kilométer hosszúságban teltek meg vízzel a csatornák.

A Szolnoki Parkerdő esetében pedig az Eresztőhalmi I. és Kisgyepi csatornák szivattyús vízpótlása valósult meg. Az erdőt érintő medrekben mintegy öt kilométeren történt vízpótlás, 200 ezer köbméter éltető víz átemelésével. A vízpótlásokat a NEFAG a Vizet a tájba! programon belül végezte el.

Mindez azért jelentős, mert az éghajlatváltozás miatti csapadékhiány, illetve a csapadék egyenlőtlen eloszlása következtében csökken a talajban tárolt vízkészlet. A felszín alatti vízhiány eléri a nyolc köbkilométert, a vízhiány különösen az alföldi területeket sújtja. Ez kezelhető a felszíni, átfolyó vizek visszatartásával, illetve a visszatartott víz csatornákon keresztül történő szétoszlatásával.

A kormány 4,7 milliárd forint biztosításával igyekszik támogatni a vízpótló, illetve vízvisszatartó tevékenységet. A Vizet a tájba! program az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) koordinálásával indult, amelyen belül meder és partrendezések elvégzésére is van lehetőség. Az intézkedéssel a mezőgazdasági, illetve az erdőterületeken válik lehetségessé aktív vízbázisok létrehozása.