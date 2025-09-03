szeptember 3., szerda

26 perce

Az OPUS TITÁSZ Szolnokon nyitotta meg új gyakorlati képzőhelyét

Címkék#versenysorozat#OPUS ENERGETIKA Csoport#tanműhely

Új időszámítás vette kezdetét a műszaki szakember-utánpótlás képzés terén városunkban. Augusztus 28-án ünnepélyes keretek között adták át az OPUS TITÁSZ Zrt. vadonatúj szolnoki gyakorlati képzőhelyét a Thököly úti iroda mögötti, külön erre a célra kialakított épületben.

PR cikk

Négy tehetséges és szorgalmas fiatal kezdheti meg szakmai tanulmányait szeptembertől duális képzés keretein belül az OPUS TITÁSZ Zrt. új szolnoki gyakorlati képzőhelyén. A villanyszerelő képzés ilyen formában újdonságnak számít városunkban, de Debrecenben és Nyíregyházán immár 10 éve elismert sikerrel működik. A duális képzés lényege, hogy a fiatalok már tanulmányaik alatt valós ipari környezetben, modern, jól felszerelt tanműhelyekben sajátítják el a szakma elméleti és gyakorlati alapjait egyaránt.

Forrás: Nagy Balázs Mediaworks

Az OPUS TITÁSZ Zrt. új szintre emelte a szakember képzést Szolnokon

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó OPUS ENERGETIKA Csoport számára stratégiai kérdés a szakember-utánpótlás biztosítása, hiszen régiós szinten is kiemelt cél a jövő villanyszerelőinek, villamosmérnökeinek magas színvonalú, gyakorlatorientált képzése. A duális képzés során a tanulók testközelből ismerhetik meg hivatásuk szépségeit, kihívásait és ismerik meg a vállalatot is, ami hosszú távú karrierlehetőséget biztosít számukra.

Ki vehet részt a programban?

A programba a diákok a partneriskolákon keresztül jelentkezhetnek; a 9. évfolyamot lezáró ágazati alapvizsga sikeres teljesítését követően, a 10. évfolyamtól kezdhetik el a duális tanulmányaikat. A négy elkötelezett diák, akik most ünnepélyes keretek között aláírták a szakképzési munkaszerződést a legjobbak közül kerültek ki. Szorgalmuknak köszönhetően nem csak versenyképes szakmai tudásra tesznek szert, de kiemelt figyelmet, fizetést és juttatást is kapnak, a végzést követően pedig a vállalat mentorprogrammal és továbbképzési lehetőségekkel is segíti szakmai karrierjük építését.

Forrás: Nagy Balázs Mediaworks

Az eddigi tapasztalatok és a jövő tervei

Péli Balázs, az OPUS TITÁSZ Zrt. áramhálózati vezérigazgató-helyettese ünnepi köszöntőjében elmondta:

Az elmúlt három évben 30 villanyszerelő és villamosmérnök végzett a nyíregyházi és debreceni központban, közülük 26 fő a vállalatnál kezdte el karrierének építését. Ez azt mutatja, hogy a pályaorientáción túl valódi, hosszú távú munkahelyi perspektívát is teremtünk a fiatalok számára.

A Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja, Hicsó György beszédében hangsúlyozta, hogy a jövő szempontjából mennyire fontosnak tartja, hogy a térség vállalkozásaival kölcsönösen előnyös partnerségi viszonyt alakítsanak ki.

Az OPUS ENERGETIKA Csoporttal való együttműködésünk kiváló példája annak, hogyan tudunk valódi megoldásokat kínálni a diákoknak a képzésünk során. Az új tanműhely nem csupán egy infrastrukturális fejlesztés, hanem a helyi fiatalok és szakmai partnerek számára is valós lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók már diákéveik alatt a gazdasági élethez közvetlenül kötődve sajátítsák el a villamosipari kompetenciákat.

Forrás: Nagy Balázs Mediaworks

Minden igényt kielégítő képzőhely – kiemelt biztonsági intézkedésekkel

Az új szolnoki képzőhely kialakítása 2024-ben kezdődött, a létesítmény teljes körű felújítása és korszerűsítése mintegy 160 millió forintból valósult meg. Az épület minden szempontból megfelel a legmodernebb elvárásoknak: hőszivattyús hűtés-fűtés, napelemes rendszer, megújult belső közműhálózat áll rendelkezésre. Emellett a projektalapú szakmai oktatás megvalósítását lehetővé tevő termek is segítik a hatékony szakmai fejlődést. De arra is figyelmet fordítottak, hogy az egész helyiség vizuálisan is igényes, inspiráló és barátságos legyen – olyan hely, ahová a diák örömmel megy tanulni.

Péli Balázs azt is kiemelte, hogy az új oktatóközpontban kiemelt figyelmet kap a biztonság: speciális védelmi megoldásokkal ellátott erőátviteli hálózatot alakítottak ki, hiszen a diákok védelme, a biztonságos környezet biztosítása az elsődleges prioritás.

Forrás: Nagy Balázs Mediaworks

Inspiráció a jövő szakembereinek

Az OPUS ENERGETIKA Csoport nemcsak az energetikai képzésben és a pályaorientációban vállal szerepet, hanem aktívan jelen van pályaválasztási rendezvényeken, interaktív foglalkozásokon és energiatudatossági programokon is. Ezekkel a kezdeményezésekkel a fiatalokat a villamos energia, a fenntarthatóság és az energetika izgalmas, ugyanakkor kihívásokkal teli világába vezetik be. Kiemelt programjuk, a középiskolásoknak szóló „OPUS TITÁNOK – Ti vagytok a jövő energiája!” versenysorozat szintén azt a célt szolgálja, hogy megszólítsa és inspirálja a jövő szakembereit.

Az új szolnoki gyakorlati képzőhely megnyitása újabb bizonyíték az OPUS ENERGETIKA Csoport elkötelezettségére a korszerű és magas színvonalú szakemberképzés mellett. A diákokat versenyképes tudás, modern tanulási környezet és biztos karrierlehetőség várja. Az első szakképzési munkaszerződések aláírásával hivatalosan is elindult Szolnokon a jövő villanyszerelőinek és energetikai szakembereinek képzése, akik a helyben elérhető tudásra és korszerű infrastruktúrára támaszkodva hosszú távon építhetik karrierjüket.

Forrás: Nagy Balázs Mediaworks

 

 

