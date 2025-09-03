Az OPUS TITÁSZ Szolnokon nyitotta meg új gyakorlati képzőhelyét

Négy tehetséges és szorgalmas fiatal kezdheti meg szakmai tanulmányait szeptembertől duális képzés keretein belül az OPUS TITÁSZ Zrt. új szolnoki gyakorlati képzőhelyén. A villanyszerelő képzés ilyen formában újdonságnak számít városunkban, de Debrecenben és Nyíregyházán immár 10 éve elismert sikerrel működik. A duális képzés lényege, hogy a fiatalok már tanulmányaik alatt valós ipari környezetben, modern, jól felszerelt tanműhelyekben sajátítják el a szakma elméleti és gyakorlati alapjait egyaránt.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. új szintre emelte a szakember képzést Szolnokon

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó OPUS ENERGETIKA Csoport számára stratégiai kérdés a szakember-utánpótlás biztosítása, hiszen régiós szinten is kiemelt cél a jövő villanyszerelőinek, villamosmérnökeinek magas színvonalú, gyakorlatorientált képzése. A duális képzés során a tanulók testközelből ismerhetik meg hivatásuk szépségeit, kihívásait és ismerik meg a vállalatot is, ami hosszú távú karrierlehetőséget biztosít számukra.

Ki vehet részt a programban?

A programba a diákok a partneriskolákon keresztül jelentkezhetnek; a 9. évfolyamot lezáró ágazati alapvizsga sikeres teljesítését követően, a 10. évfolyamtól kezdhetik el a duális tanulmányaikat. A négy elkötelezett diák, akik most ünnepélyes keretek között aláírták a szakképzési munkaszerződést a legjobbak közül kerültek ki. Szorgalmuknak köszönhetően nem csak versenyképes szakmai tudásra tesznek szert, de kiemelt figyelmet, fizetést és juttatást is kapnak, a végzést követően pedig a vállalat mentorprogrammal és továbbképzési lehetőségekkel is segíti szakmai karrierjük építését.

Az eddigi tapasztalatok és a jövő tervei

Péli Balázs, az OPUS TITÁSZ Zrt. áramhálózati vezérigazgató-helyettese ünnepi köszöntőjében elmondta:

Az elmúlt három évben 30 villanyszerelő és villamosmérnök végzett a nyíregyházi és debreceni központban, közülük 26 fő a vállalatnál kezdte el karrierének építését. Ez azt mutatja, hogy a pályaorientáción túl valódi, hosszú távú munkahelyi perspektívát is teremtünk a fiatalok számára.

A Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja, Hicsó György beszédében hangsúlyozta, hogy a jövő szempontjából mennyire fontosnak tartja, hogy a térség vállalkozásaival kölcsönösen előnyös partnerségi viszonyt alakítsanak ki.