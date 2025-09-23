Ép test, aktív agy – az aminosavak szerepe a regenerációban

Forrás: 123rf.com

Miért fontosak az aminosavak?

A fehérjék alkotóelemeiként az aminosavak minden élő szervezet működésének kulcsfontosságú szerepet játszanak. A testünkben többféle aminosav található, melyek közül 20 alapvető fontosságú a fehérjék felépítéséhez; ezek közül kilencet nevezünk esszenciálisnak, mivel a szervezetünk nem képes előállítani őket, így külső forrásból – ételekből vagy étrend-kiegészítőkből – kell azokat pótolnunk.

Az aminosavak részt vesznek bizonyos hormonok illetve enzimek termelésében, szerepet játszanak az emésztésben, a tápanyagok felszívódásában – és a regenerálódásban is.

Aminosavak és regeneráció – hogyan kapcsolódnak?

A regeneráció során testünk újraépíti az izmaink mikro-sérüléseit, és felkészíti önmagát a következő terhelésre. Egy egészséges szervezet erre önmaga is képes, ha azonban nagyobb terhelésnek tesszük ki – például rendszeresen sportolunk –, akkor egy kis extra támogatásra is szüksége lehet – ezt biztosítja számunkra egy aminosavakban gazdag étrend. Lássuk a legismertebbeket!

BCAA-k

Az elágazó láncú aminosavak, angolul Branched Chain Amino Acids (BCAA) csoportjába három aminosav tartozik: ezek az L-leucin, L-valin és L-izoleucin. Ezek esszenciális aminosavak, vagyis létfontosságúak az egészségünk szempontjából, de a szervezetünk nem képes őket előállítani, ezért külső forrásból kell pótolnunk azokat. A BCAA-k az izomfehérjéket alkotó aminosavak közé tartoznak, azok körülbelül 35 százalékát teszik ki, érthető tehát, hogy fontos odafigyelni rájuk.

A BCAA – a többi aminosavval együtt – tehát fontos szerepet játszik a fehérjék építésében, így mind az edzések során, mind a regenerációs időszakban nagy hasznukat vehetjük. A fehérjét rendszerint ilyenkor, sportolás után fogyasztjuk, ennek kiegészítésére pedig egy BCAA-készítmény tökéletes lehet, ha támogatnánk szervezetünket.

Glutamin

A glutamin egy nem esszenciális aminosav, amely számos élettani folyamatban vesz részt. Testünk maga is képes előállítani, megnövekedett igénybevétel mellett – így elsősorban sportolás során – a bevitele kiegészítő forrásból is előnyös lehet.