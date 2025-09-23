szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Ép test, aktív agy – az aminosavak szerepe a regenerációban

Címkék#regeneráció#aminosav készítmény#bcaa

Az aminosavak az élet alapvető építőkövei, ezek a szerves vegyületek ugyanis a fehérjék építésében vesznek részt, és nélkülözhetetlenek számos biológiai folyamat működéséhez. Bár a testünk képes bizonyos aminosavakat előállítani, másokat – az úgynevezett esszenciális aminosavakat – kizárólag táplálkozás útján tudjuk bevinni. Az aminosavak különféle formákban és kombinációkban járulnak hozzá a szervezet működéséhez, legyen szó mozgás utáni regenerációs időszakról, vagy a fehérjék szintéziséről – ismerjük meg szerepüket.

PR cikk
Forrás: 123rf.com

Miért fontosak az aminosavak?

A fehérjék alkotóelemeiként az aminosavak minden élő szervezet működésének kulcsfontosságú szerepet játszanak. A testünkben többféle aminosav található, melyek közül 20 alapvető fontosságú a fehérjék felépítéséhez; ezek közül kilencet nevezünk esszenciálisnak, mivel a szervezetünk nem képes előállítani őket, így külső forrásból – ételekből vagy étrend-kiegészítőkből – kell azokat pótolnunk.

Az aminosavak részt vesznek bizonyos hormonok illetve enzimek termelésében, szerepet játszanak az emésztésben, a tápanyagok felszívódásában – és a regenerálódásban is. 

Aminosavak és regeneráció – hogyan kapcsolódnak?

A regeneráció során testünk újraépíti az izmaink mikro-sérüléseit, és felkészíti önmagát a következő terhelésre. Egy egészséges szervezet erre önmaga is képes, ha azonban nagyobb terhelésnek tesszük ki – például rendszeresen sportolunk –, akkor egy kis extra támogatásra is szüksége lehet – ezt biztosítja számunkra egy aminosavakban gazdag étrend. Lássuk a legismertebbeket!

BCAA-k 

Az elágazó láncú aminosavak, angolul Branched Chain Amino Acids (BCAA) csoportjába három aminosav tartozik: ezek az L-leucin, L-valin és L-izoleucin. Ezek esszenciális aminosavak, vagyis létfontosságúak az egészségünk szempontjából, de a szervezetünk nem képes őket előállítani, ezért külső forrásból kell pótolnunk azokat. A BCAA-k az izomfehérjéket alkotó aminosavak közé tartoznak, azok körülbelül 35 százalékát teszik ki, érthető tehát, hogy fontos odafigyelni rájuk. 

A BCAA – a többi aminosavval együtt – tehát fontos szerepet játszik a fehérjék építésében, így mind az edzések során, mind a regenerációs időszakban nagy hasznukat vehetjük. A fehérjét rendszerint ilyenkor, sportolás után fogyasztjuk, ennek kiegészítésére pedig egy BCAA-készítmény tökéletes lehet, ha támogatnánk szervezetünket. 

Glutamin

A glutamin egy nem esszenciális aminosav, amely számos élettani folyamatban vesz részt. Testünk maga is képes előállítani, megnövekedett igénybevétel mellett – így elsősorban sportolás során – a bevitele kiegészítő forrásból is előnyös lehet.

Hogyan biztosítható az aminosavak bevitele?

A vegyületek pótlása tehát minden sportoló számára fontos – de hogyan gondoskodhatunk erről hatékonyan?

1. Teljes értékű fehérjék fogyasztása

Az állati eredetű ételek – hús, tojás, tejtermékek – tartalmazzák mind a 9 esszenciális aminosavat. A vegetáriánusok és vegánok számára a hüvelyesek és gabonák kombinálása biztosíthatja a megfelelő aminosav-profilt.

2. Fehérjeporok, aminosav-készítmények:

A koncentrált fehérjeforrások – tejsavófehérje, borsófehérje, rizsfehérje – kiegészíthetik a napi fehérjebevitelt. A BCAA-tartalmú kiegészítők célzott aminosav-ellátást nyújthatnak, az azonban fontos, hogy ezek a készítmények nem helyettesítik a változatos, fehérjében gazdag étrendet.

Aminosavak a regeneráció szolgálatában

Az aminosavak a szervezet fehérjéinek építőkövei, és közvetett módon igen fontos szerepet játszanak a regenerációs folyamatokban. Esszenciális és nem esszenciális formában egyaránt szükségünk van rájuk, az optimális ellátottságot pedig elsősorban a megfelelő táplálkozással biztosíthatjuk a szervezet számára. Megnövekedett terhelés, így sportolás esetén vagy egy különösen stresszes időszakban az étrend-kiegészítőket is beépíthetjük a rutinunkba. A lényeg, hogy mindig adjuk meg szervezetünknek a mindennapi törődést!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu