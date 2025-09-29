Erdeink attrakciói! A NEFAG Zrt. közjóléti tevékenységének bemutatása

Napokon belül beköszönt az október, a hosszú erdei séták időszaka. A sárguló lombok alatt járva, akár a nagycsaláddal, akár egyedül is jó érzés magunkba szívni a természet semmihez sem fogható nyugalmát. Szerencsére a NEFAG Zrt. jóvoltából Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, valamint Pest vármegyében is olyan minőségi parkerdők jöttek létre, hogy a hónap mind a négy hétvégéjére jut belőlük.

Tiszaigari Arborétum

Az elmúlt évtized egyik legfelkapottabb ökoturisztikai helyszínévé a Tiszaigari Arborétum vált térségünkben. Ezt a NEFAG Zrt. azzal segítette elő, hogy a kezelésébe tartozó területen számos fejlesztést valósított meg: megújult a parkoló, a fogadóépület, amely a tájegységre jellemző, művészi igénnyel faragott kunkapuval gyarapodott. De az arborétum Kulcsosházának kialakítása immár a hosszabb idejű ott tartózkodást is lehetővé teszi. A természetközeli élményt az arborétum folyamatában megújult sétaútjai, rendre bővülő növényállománya teszi teljessé. (A Tiszaigari Arborétum március 30-tól hétfő-vasárnap 8.00-18.00 óra között, október 26-tól hétfő-vasárnap 8.00-15.30 között, belépőjeggyel látogatható).

Karcagi Parkerdő és Lombkorona sétány

Karcag és környéke lakóinak egyik legnagyobb vágya teljesült éppen húsz éve, amikor a Nagykunság szívében megnyitotta kapuit a Karcagi Parkerdő. Az akkorra kialakított tölgyerdő azóta is a helyiek kedvence, de érdemes messzebbről is felkeresni a kellemes kirándulóhelyet, amely feltárása óta tovább fejlődött: futópálya, tornapálya is épült, így a túrázók mellett a sportolók is megtalálják számításaikat a parkerdőben. Aki pedig szeretne valóban közel kerülni a természethez, annak is Karcagon a helye: a parkerdő lombkorona sétányán.

Pótharaszti sétaerdő és Erdőőri lak

Nem csak erdei, de történelmi élményt is szerez az, aki a Csévharaszton lévő Pótharaszti sétaerdőt és Erdőőri lakot választja kirándulóhelyül, utóbbi ugyanis már jócskán elmúlt száz éves. Az erdőben pihenőpadok, tűzrakóhelyek, ismeretterjesztő táblák és játszótér is várja a látogatókat. A helyszín a gyakorlott túrázók számára is vonzó lehet, hiszen a sétaerdő része annak a 10 ezer hektáros erdőségnek, amelynek csoda szép részein át egészen az inárcsi vasútállomásig is el lehet jutni.