Közös erő, közös élmény, mások egészségéért

A szolnoki Plazma Center nemcsak a plazmaadásban mutat példát, de a közösségépítésben és a segítségnyújtásban is. A központ plazmaadói és munkatársai életmentő hősökként állnak helyt nap mint nap, miközben számos helyi kezdeményezést is támogatnak. Legutóbb a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület által megvalósított integrált esélyegyenlőségi napon bizonyították, hogy az összefogás valóban erőt ad, mindenkinek.

Schilling Brigitta, a szolnoki Plazma Center munkatársa adományt nyújt át a Kamasz-Tanya képviselőjének

Fotó: Nagy Balázs

Plazmaadónak lenni jó

A szolnoki Plazma Center plazmaadó hősei és dolgozói már régóta tudják, hogy plazmaadónak lenni felemelő érzés. Életeket menthetsz, egy igazán támogató közösség tagjává válhatsz, és a magas juttatások, illetve a rád irányuló figyelem sem elhanyagolható.

Természetesen a szolnoki Plazma Center közösség a plazmaadáson túl is segít, ahol tud.

Mindent a kamaszokért (is)

Szeptember 19-én, a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesülettel karöltve vett részt a Plazma Center csapata azon a sikeres és vidám integrált esélyegyenlőségi napon, amelyen többek közt verses-táncos gyermekműsorokon, (tánc)terápiás programokon, kutyabemutatón és rendkívül színvonalas énekfellépéseken vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt.

A Plazma Center csapata idén többek között színes papírokkal, gyurmákkal és egy értékes, rádiós mikrofonszettel támogatta az egyesületet és a rendezvényt.

Rendkívül színvonalas programok színesítették az integrált esélyegyenlőségi napot.
Fotó: Nagy Balázs

A két szervezet közti baráti kapcsolat, valamint a legkiszolgáltabb csoportoknak való (közös) segítségnyújtás azonban nem idén kezdődött. Az idei a harmadik olyan esemény, amelyen a Kamasz-Tanya és a Plazma Center együtt vesznek részt.

Te is lehetsz hős

Azt rengetegen tudják, hogy a vérplazma egy sárgás folyadék, amely jelentősen hozzájárul a szervezet belső egyensúlyának fenntartásához. Azt viszont sokkal kevesebben, hogy a plazmából készült gyógyszerek és terápiák elengedhetetlenek az olyan betegségek kezelésében, mint a vérzékenység, a májelégtelenség vagy a különböző immunhiányos állapotok. 

A szolnoki Plazma Centernél nagy szeretettel, egészséges finomságokkal, meglepetésekkel és kiemelkedő juttatásokkal várják a hozzád hasonló, 18-60 éves, segítőkész hősjelölteket. Ha te is szívesen tennél egy nemes ügyért, amivel jól is járhatsz, így derítheted ki, hogy lehet-e belőled is plazmaadó hős.


 

 

