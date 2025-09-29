Kulisszák mögött – beszélgetés Molnár Évával, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus művészeti vezetőjével

A 2025-ös őszi Bartók-bérlet négy hangversenyt tartalmaz, de mielőtt belemerülnénk a részletekbe, szeretném elmondani, hogy ettől az évadtól új munkatársat köszönthetünk körünkben. Kiss Boldizsár karnagy az elmúlt évad második felében elköszönt az énekkartól, és augusztustól Gyombolai Bálint vette át a helyét. Az új kolléga már javában próbál a kórussal, sőt már a közönségnek is bemutatkozott, hiszen a Szolnok Napja kapcsán megrendezett díjátadó gálán ő is vezényelte az együttest. A koncertközönség azonban október 16-án, az őszi Bartók-bérlet nyitó hangversenyén találkozhat vele.

Ez igazán nagyszerű hír…

Az mindig izgalmas, és inspiráló, ha egy művészeti együttes életébe egy új szereplő lép be, különösképp, ha egy karnagyról van szó, hiszen ő az, aki a kórus közreműködésével megvalósítja a saját elképzeléseit, azaz „megrendezi” az adott zeneművet. Bálint sokoldalú személyiség, s ez bizonyára meglátszik majd a koncertjeinken is, hiszen több műfajban jártas, legyen az komolyzene, könnyűzene, vagy épp a jazz. Én hiszem azt, hogy egy hangverseny akkor válik igazán értékessé, ha minél több szín és árnyalat fonódik össze benne – ebből születik meg a valódi művészi élmény.

Térjünk vissza a Bartók-bérletre. A kórus mindig meghív egy-egy neves művészt, vagy művészegyüttest a koncertjeire. Most kikre számíthatunk?

Az első bérletes hangversenyünk, a Bacchus nyomában október 16-án lesz az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ közösségi terében. Vendégünk ezen az estén a hét férfiúból álló pécsi Vivat Bacchus Énekegyüttes lesz. Repertoárjának középpontjában a bordalok állnak, úgyhogy egy igazán vidám hangulatú estre számíthat a közönség. November 20-án, az Átváltozások című hangversenyünkön Horgas Eszter fuvolaművész és a ClassJazz Band ad egy frenetikus minikoncertet, majd december 4-én a Szolnoki Szimfonikusokkal lesz közös hangversenyünk, amikoris Hermann Szabolcs vezényli majd a zenekart, ill. a közös produkciót. Az utóbbi két koncertet a Városháza dísztermében rendezzük meg.

Úgy látom, most is elég nívós koncertjeik lesznek, és ha jól tudom, egy szép ajándékot is tartogatnak a közönség számára.