Minden, amit tudni érdemes: lakossági lomtalanítás Szolnokon
Közeleg a lakossági lomtalanítás Szolnokon. Cikkünkben összefoglaljuk, mi az, amit tudnunk kell ezzel kapcsolatban. Kérdések és válaszok: érdemes elolvasni, hogy szabályszerűen járjunk el, s a lomtalanítási akció zökkenőmentes és biztonságos legyen.
Mikor és hol lesz a lomtalanítás Szolnokon?
A szolnoki lakosok számára minden évben nagy segítséget jelent a lakossági lomtalanítás, hiszen ilyenkor végre megszabadulhatunk azoktól a régi, feleslegessé vált tárgyaktól, amelyek már nem férnek a kukába, de eddig nem találtuk meg az elszállításuk megfelelő módját. Idén is Szolnok összes városrészében megszervezik az akciót az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata:
- szeptember 27-én, szombaton az északi városrészben (az Abonyi út, József Attila út, Baross utca és Kossuth Lajos út északi részén, beleértve Pletykafalut és Partoskápolnát)
- október 4-én, szombaton a déli városrészben (az Abonyi út, József Attila út, Baross utca és Kossuth Lajos út déli részén, beleértve Szandaszőlőst és az Alcsi Holt-Tisza hobbikat).
Mit tehetünk ki a lomtalanítás során?
Sokan felteszik a kérdést: vajon mit lehet kirakni az ingatlan elé lomtalanításkor? A válasz egyszerű: minden olyan háztartási hulladékot, amely nem fér a kukába, és nagyobb méretű lomnak számít.
Ilyen például a régi bútor, ágy, szekrény, ülőgarnitúra, edények vagy más, már nem használt, de a kukába nem illő háztartási tárgyak.
Fontos tudni, hogy a nagyméretű darabokat – például az ágyat vagy a szekrényt – szétszerelve kell kihelyezni, hogy azokat kézi erővel is könnyen lehessen mozgatni.
Mi az, amit semmiképp nem szabad kitenni?
Ez a kérdés szinte minden évben felmerül.
Nem minősül lomnak az építési és bontási hulladék (például törmelék, cserép, sitt), a zöldhulladék (nyesedék, lomb, fű, szőlővessző), a szelektíven gyűjtendő hulladékok (papír, karton, üveg, műanyag, fém), valamint a veszélyes hulladékok (festék, olaj, akkumulátor, permetszer, gyógyszer, fertőző hulladék).
Szintén tilos kirakni elektronikai berendezéseket (tévé, mosógép, hűtő, számítógép), textíliákat, gumiköpenyeket, autóroncsokat és bontott autóalkatrészeket, valamint túlméretes vagy túlsúlyos tárgyakat (amelyek 2 méternél hosszabbak vagy 50 kg-nál nehezebbek).
Ezeket a hulladékokat a szolgáltató nem szállítja el, így azok az utcán maradnak, ami illegális hulladéklerakásnak minősül, és akár szabálysértési eljárást is maga után vonhat.
Ha van otthon egy régi hűtőnk, gumiabroncsunk vagy egy vödör beszáradt festékünk, hová vihetjük?
A válasz: a hulladékudvarokba. Szolnokon két ilyen helyszín is működik, ahová térítésmentesen leadhatók az odaillő hulladékok.
Az egyik a Szolnok, Felső Szandai rét hrsz. 19611/3 szám alatt, a másik pedig a Szolnok, Széchenyi körút hrsz. 19802 szám alatt található.
A pontos nyitvatartásról és elérhetőségekről minden információ megtalálható a társaság honlapján. https://nhszszolnok.hu/hulladekudvarok/szolnoki-hulladekudvar-felso-szandai-ret/
Mi a helyzet a háztartásokban felgyülemlett építési törmelékkel? Azokat hol lehet leadni?
Ezeket térítési díj ellenében le lehet adni a Szolnok, Újszászi úti Átrakó/Válogató üzemben, vagy igény esetén konténeres elszállítás is rendelhető házhoz. https://nhszszolnok.hu/szolnok/hulladekgazdalkodas/konteneres-hulladek/
Mikor kell kitenni a lomokat lomtalanításkor?
A szabály szerint az ingatlanok elé kihelyezett lomokat a lomtalanítás napján legkésőbb reggel 6 óráig ki kell rakni. Ez azért fontos, mert az elszállítást ütemezetten végzik a kollégák, így a késve kirakott hulladék könnyen ott maradhat, ezzel pedig a környezetet szennyezi és a városképet is rontja.
Mire kell még figyelnünk?
A legfontosabb szabály, hogy a lom kihelyezése nem akadályozhatja a közlekedést, és nem jelenthet balesetveszélyt sem a gyalogosok, sem az autósok számára. Ez mindannyiunk érdeke, hiszen így biztosítható, hogy a lomtalanítás zökkenőmentes és biztonságos legyen.
A felelős hulladékkezelés mindenki ügye – ha betartjuk a szabályokat, akkor az idei lomtalanítás is sikeres, gördülékeny és hasznos akció lesz.
Kérdés esetén forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz!
https://nhszszolnok.hu/szolnok/kapcsolat/regionalis-ugyfelszolgalati-kozpont/