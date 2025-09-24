Minden, amit tudni érdemes: lakossági lomtalanítás Szolnokon

Mikor és hol lesz a lomtalanítás Szolnokon?

A szolnoki lakosok számára minden évben nagy segítséget jelent a lakossági lomtalanítás, hiszen ilyenkor végre megszabadulhatunk azoktól a régi, feleslegessé vált tárgyaktól, amelyek már nem férnek a kukába, de eddig nem találtuk meg az elszállításuk megfelelő módját. Idén is Szolnok összes városrészében megszervezik az akciót az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata:

szeptember 27-én, szombaton az északi városrészben (az Abonyi út, József Attila út, Baross utca és Kossuth Lajos út északi részén, beleértve Pletykafalut és Partoskápolnát)

október 4-én, szombaton a déli városrészben (az Abonyi út, József Attila út, Baross utca és Kossuth Lajos út déli részén, beleértve Szandaszőlőst és az Alcsi Holt-Tisza hobbikat).

Mit tehetünk ki a lomtalanítás során?

Sokan felteszik a kérdést: vajon mit lehet kirakni az ingatlan elé lomtalanításkor? A válasz egyszerű: minden olyan háztartási hulladékot, amely nem fér a kukába, és nagyobb méretű lomnak számít.

Ilyen például a régi bútor, ágy, szekrény, ülőgarnitúra, edények vagy más, már nem használt, de a kukába nem illő háztartási tárgyak.

Fontos tudni, hogy a nagyméretű darabokat – például az ágyat vagy a szekrényt – szétszerelve kell kihelyezni, hogy azokat kézi erővel is könnyen lehessen mozgatni.

Mi az, amit semmiképp nem szabad kitenni?

Ez a kérdés szinte minden évben felmerül.

Nem minősül lomnak az építési és bontási hulladék (például törmelék, cserép, sitt), a zöldhulladék (nyesedék, lomb, fű, szőlővessző), a szelektíven gyűjtendő hulladékok (papír, karton, üveg, műanyag, fém), valamint a veszélyes hulladékok (festék, olaj, akkumulátor, permetszer, gyógyszer, fertőző hulladék).

Szintén tilos kirakni elektronikai berendezéseket (tévé, mosógép, hűtő, számítógép), textíliákat, gumiköpenyeket, autóroncsokat és bontott autóalkatrészeket, valamint túlméretes vagy túlsúlyos tárgyakat (amelyek 2 méternél hosszabbak vagy 50 kg-nál nehezebbek).

Ezeket a hulladékokat a szolgáltató nem szállítja el, így azok az utcán maradnak, ami illegális hulladéklerakásnak minősül, és akár szabálysértési eljárást is maga után vonhat.