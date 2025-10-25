31 perce
Egy kis bolt, ami a közösségért él – Nap Mint Nap
Cserkeszőlő szívében van egy kis bolt, ami sokkal többet tesz annál, minthogy élelemmel szolgálja ki a nagyközség lakóit. Arról is gondoskodik, hogy az ünnepek alkalmával örömet szerezzen kicsiknek és nagyoknak.
Kevés olyan élelmiszerbolt van, ahová csak úgy köntösben is betoppanhat az ember. Persze, ha ez a bolt Cserkeszőlő népszerű strandfürdője mellett található, akkor talán ez nem is annyira meglepő. A Nap Mint Nap ABC nevű kisbolt azonban nem csak emiatt különleges.
Nap Mint Nap ABC – nap mint nap mosoly
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a Nap Mint Nap ABC Cserkeszőlő kedvenc vegyesboltja. Nem csak azért, mert a 100 négyzetméternyi üzlethelyiségben minden, de szó szerint minden megtalálható, ami szem szájnak ingere, de azért is, mert a bolt tulajdonosainak különleges odafigyelése minden betérő vendégre kiterjed.
Elég, ha csak egy ember szereti jobban a Nescafét a rendes kávénál: biztos, hogy rendszeresen tartani fognak belőle, hogy az a vevő is elégedetten mehessen haza a boltból. Nemrég még a vásárlók könyvét is elkérte tőlük az egyik betérő – na de nem azért, hogy panaszt fogalmazzon meg, hanem azért, hogy dicséretet.
Laci és felesége, Enikő évek óta szeretettel rendezgeti, fejlesztgeti az üzletet, hogy tényleg mindenki igényét ki tudják elégíteni: újabb és újabb akciók, kedvezményes árak és változatlan elrendezés fogadja a betérőket – hogy mindig mindenki ott találjon meg mindent, ahol legutóbb is volt.
Halloween buli és tökfaragó verseny
De nemcsak a termékpalettára és a kiszolgálásra fektetnek nagy hangsúlyt, hanem a megjelenésre is: 2020 óta minden évben halloween idején időt és fáradtságot nem kímélve díszítik fel a boltot és az udvart, hogy elkápráztassák a járókelőket.
Imádok díszíteni, minden ünnephez több óriási doboznyi dekorációnk van
– meséli lelkesen a „ház asszonya”, mögötte pedig halkan bazsalyog Laci:
Én pedig természetesen mindent megcsinálok, amit az asszony kitalál.
Pókok, csontvázak, szellemek és mindenféle földöntúli (vagy föld alatti) dekoráció díszíti a bolt kertjét, már október 9-től és október 31-én jön az igazi buli: arcfestés, csillámtetoválás, csokik és cukorkák várják a kicsiket, a felnőttek pedig halloweeni itallal olthatják majd szomjukat.
Sőt, a tavalyi évben nagy sikert aratott tökfaragó versenyt is meghirdetik: a kreatívan elkészített tököket október 26-án kell bevinni a boltba 10 és 18 óra között. Az alkotásokat lefotózzák, majd 27-től 30-ig lehet rájuk szavazni a Nap Mint Nap ABC facebook-oldalán. Az eredményhirdetés 31-én lesz 16 órától, a helyezettek pedig nem mennek haza üres kézzel:
- az 1. helyezett 10 ezer forintos vásárlási utalványt kap és egy igazi halloweeni meglepetés is várja
- a 2. helyezett 5000 forint,
- a 3. helyezett pedig 3000 forint értékű utalvánnyal gazdagodik, de a meglepetésből ők sem maradnak ki.
Jónak lenni jó
De nemcsak halloweenre szoktak ilyen lelkesedéssel készülni: ugyanilyen szívvel és lélekkel díszítik a boltot és a kertet húsvétkor, és természetesen a karácsonyi ünnepek is kiemelt figyelmet kapnak. A boltnak saját mikulása van, akinek a gyerekek elmondhatják, hogy mit szeretnének a fa alá. Ők pedig meghallják a ki nem mondott kívánságokat is – ezért minden karácsonyi időszakban jótékonysági útra indulnak, és tartós élelmiszert, csokit, apró ajándékot visznek a rászoruló családoknak.
A jótékonyság egyébként is része az „üzletpolitikájuknak”: visznek adományt a helyi iskolába, támogatják a jótékonysági bálokat és a nyugdíjasklubot is. De a még fogyasztásra alkalmas, de értékesítésre már nem megfelelő élelmiszereket sem dobják ki, hanem személyesen viszik el oda, ahol szükség van rá.
Próbálunk mindenhol helytállni, nem vagyunk gazdagok, de amit adni tudunk, azt szívesen adjuk.
– jegyzi meg Enikő mosolyogva.
Családias hangulat a kollégákkal
A munkatársak is szinte családtagnak számítanak: szeretik és megbecsülik őket. Ezt a másoknak talán furcsa kereskedői attitűdöt Angliából hozták magukkal. Sok évet töltöttek ott, és azt tapasztalták, hogy a munkatársak is jobban teljesítenek és a vásárlók is szívesebben járnak olyan boltban, ahol odafigyelés és lelkesedés tölti be a teret.
Nem tartanánk itt a dolgozóink – és persze a vásárlóink – nélkül. Ezért nem, mint főnök, hanem mint partner állunk hozzájuk. Mi odakint az tanultuk, hogy dolgozni mindenhol kell, de nem mindegy, hogy milyen légkörben tölti a napját az ember. Itt arra törekszünk, hogy igazán jó legyen a légkör
– magyarázza Laci különleges hozzáállásukat.
Lehet, hogy jól felszerelt boltból sok van a megyében. De a Nap Mint Nap ABC-ben nem csak árucikkeket adnak el. Itt odafigyelnek a vásárlókra, a rászorulókra, a kicsikre, a nagyokra. A boltnak nem az értékesítés a missziója, hanem az, hogy amit tehet, azt megtegye a közösségért.
Ebben különlegesek ők, és ezt támogatja minden vásárló is, aki betér hozzájuk.