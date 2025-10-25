Egy kis bolt, ami a közösségért él – Nap Mint Nap

Kevés olyan élelmiszerbolt van, ahová csak úgy köntösben is betoppanhat az ember. Persze, ha ez a bolt Cserkeszőlő népszerű strandfürdője mellett található, akkor talán ez nem is annyira meglepő. A Nap Mint Nap ABC nevű kisbolt azonban nem csak emiatt különleges.

Nap Mint Nap ABC – nap mint nap mosoly

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a Nap Mint Nap ABC Cserkeszőlő kedvenc vegyesboltja. Nem csak azért, mert a 100 négyzetméternyi üzlethelyiségben minden, de szó szerint minden megtalálható, ami szem szájnak ingere, de azért is, mert a bolt tulajdonosainak különleges odafigyelése minden betérő vendégre kiterjed.

Elég, ha csak egy ember szereti jobban a Nescafét a rendes kávénál: biztos, hogy rendszeresen tartani fognak belőle, hogy az a vevő is elégedetten mehessen haza a boltból. Nemrég még a vásárlók könyvét is elkérte tőlük az egyik betérő – na de nem azért, hogy panaszt fogalmazzon meg, hanem azért, hogy dicséretet.

Laci és felesége, Enikő évek óta szeretettel rendezgeti, fejlesztgeti az üzletet, hogy tényleg mindenki igényét ki tudják elégíteni: újabb és újabb akciók, kedvezményes árak és változatlan elrendezés fogadja a betérőket – hogy mindig mindenki ott találjon meg mindent, ahol legutóbb is volt.

Halloween buli és tökfaragó verseny

De nemcsak a termékpalettára és a kiszolgálásra fektetnek nagy hangsúlyt, hanem a megjelenésre is: 2020 óta minden évben halloween idején időt és fáradtságot nem kímélve díszítik fel a boltot és az udvart, hogy elkápráztassák a járókelőket.

Imádok díszíteni, minden ünnephez több óriási doboznyi dekorációnk van

– meséli lelkesen a „ház asszonya”, mögötte pedig halkan bazsalyog Laci:

Én pedig természetesen mindent megcsinálok, amit az asszony kitalál.

Pókok, csontvázak, szellemek és mindenféle földöntúli (vagy föld alatti) dekoráció díszíti a bolt kertjét, már október 9-től és október 31-én jön az igazi buli: arcfestés, csillámtetoválás, csokik és cukorkák várják a kicsiket, a felnőttek pedig halloweeni itallal olthatják majd szomjukat.

Sőt, a tavalyi évben nagy sikert aratott tökfaragó versenyt is meghirdetik: a kreatívan elkészített tököket október 26-án kell bevinni a boltba 10 és 18 óra között. Az alkotásokat lefotózzák, majd 27-től 30-ig lehet rájuk szavazni a Nap Mint Nap ABC facebook-oldalán. Az eredményhirdetés 31-én lesz 16 órától, a helyezettek pedig nem mennek haza üres kézzel: