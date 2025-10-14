Felpörgette az ingatlanpiacot az Otthon Start Szolnokon: most akár egy-két nap alatt is elkelnek a jó lakások

Az előrejelzések már idén januártól erős évet prognosztizáltak a szolnoki ingatlanpiacon, ami a vevői és eladói oldalról is igaznak bizonyult - jelezte Pappné Győri Beáta, a szolnoki, Szapáry úti OTP Ingatlanpont Iroda vezető értékesítési tanácsadója. Szolnokon ugyanis megfigyelhető a lakások – illetve némileg kisebb mértékben a családi házak – árának folyamatos emelkedése az idei évben.

A hirdetési árakon alapuló statisztikákból is az derül ki, hogy a városban a január óta folyamatos volt az áremelkedés: az akkori 500 ezer forintos négyzetméterár a használt lakásoknál – egy nyári mérsékeltebb lendületet követően – augusztusra már 600 ezer forint közelébe emelkedett.

A házak esetében alacsonyabb szintről, 479 ezer forintos négyzetméterárról indultak a kínálati árak, melyeknél júniusban ugyan csökkenést is lehetett látni, de augusztusra még így is elérték az 527 ezer forintos szintet.

Ezek persze csak a kínálati árak, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelenlegi legfrissebb, első negyedéves, használt ingatlanokra vonatkozó valós értékesítési árai még azt mutatják, hogy az idei év első három hónapjában 433 ezer forinton járt az átlagos négyzetméterár

Ezt egy év alatt mindössze 3,8 százalékos emelkedéssel érte el a szolnoki ingatlanpiac, ami a leglassabb ütem volt az országban. Ugyanakkor az első negyedéves négyzetméterárakat tekintve hátulról a harmadik helyen állt a vármegyeszékhelyek listáján a város.

Van potencál a szolnoki ingatlanpiacban

Az ingatlanközvetítő azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a városból az M4 autópálya átadásával Budapest 40 perc alatt elérhető, emiatt – és talán az országos összevetésben alacsony árak miatt is – sokan választják Szolnokot lakóhelyül.

Emellett fontos megemlíteni, hogy az ipari park is dinamikusan fejlődik, míg a diákok miatt a nyár vége itt is erősíti az albérleti piacot, ugyanakkor ez érdemben nem befolyásolja az eladó ingatlanok árait.

Mindenesetre a mérsékeltnek tekinthető átlagárak ellenére a belváros frekventáltabb részein a használt lakások négyzetméterára mára elérte a 800 ezer forintot, míg az újépítésűeknél az 1 millió forintot is. Családi házakat tekintve természetesen mérsékeltebb árakkal találkozhatunk: az 500–700 ezer forintos négyzetméterár-sávban mozognak az árak Pappné Győri Beáta tájékoztatása szerint.