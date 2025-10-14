1 órája
Felpörgette az ingatlanpiacot az Otthon Start Szolnokon: most akár egy-két nap alatt is elkelnek a jó lakások
Szolnokon az ingatlanpiac 2025-ben dinamikus növekedést mutat, melyhez nagyban hozzájárul az Otthon Start program. A lakások és házak ára folyamatosan emelkedik, a kereslet pedig most messze meghaladja a kínálatot. A belvárosi lakások négyzetméterára mára elérte a 800 ezer forintot, az újépítésűeké az 1 milliót is.
Forrás: istock
Az előrejelzések már idén januártól erős évet prognosztizáltak a szolnoki ingatlanpiacon, ami a vevői és eladói oldalról is igaznak bizonyult - jelezte Pappné Győri Beáta, a szolnoki, Szapáry úti OTP Ingatlanpont Iroda vezető értékesítési tanácsadója. Szolnokon ugyanis megfigyelhető a lakások – illetve némileg kisebb mértékben a családi házak – árának folyamatos emelkedése az idei évben.
A hirdetési árakon alapuló statisztikákból is az derül ki, hogy a városban a január óta folyamatos volt az áremelkedés: az akkori 500 ezer forintos négyzetméterár a használt lakásoknál – egy nyári mérsékeltebb lendületet követően – augusztusra már 600 ezer forint közelébe emelkedett.
A házak esetében alacsonyabb szintről, 479 ezer forintos négyzetméterárról indultak a kínálati árak, melyeknél júniusban ugyan csökkenést is lehetett látni, de augusztusra még így is elérték az 527 ezer forintos szintet.
Ezek persze csak a kínálati árak, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelenlegi legfrissebb, első negyedéves, használt ingatlanokra vonatkozó valós értékesítési árai még azt mutatják, hogy az idei év első három hónapjában 433 ezer forinton járt az átlagos négyzetméterár
Ezt egy év alatt mindössze 3,8 százalékos emelkedéssel érte el a szolnoki ingatlanpiac, ami a leglassabb ütem volt az országban. Ugyanakkor az első negyedéves négyzetméterárakat tekintve hátulról a harmadik helyen állt a vármegyeszékhelyek listáján a város.
Van potencál a szolnoki ingatlanpiacban
Az ingatlanközvetítő azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a városból az M4 autópálya átadásával Budapest 40 perc alatt elérhető, emiatt – és talán az országos összevetésben alacsony árak miatt is – sokan választják Szolnokot lakóhelyül.
Emellett fontos megemlíteni, hogy az ipari park is dinamikusan fejlődik, míg a diákok miatt a nyár vége itt is erősíti az albérleti piacot, ugyanakkor ez érdemben nem befolyásolja az eladó ingatlanok árait.
Mindenesetre a mérsékeltnek tekinthető átlagárak ellenére a belváros frekventáltabb részein a használt lakások négyzetméterára mára elérte a 800 ezer forintot, míg az újépítésűeknél az 1 millió forintot is. Családi házakat tekintve természetesen mérsékeltebb árakkal találkozhatunk: az 500–700 ezer forintos négyzetméterár-sávban mozognak az árak Pappné Győri Beáta tájékoztatása szerint.
Ennek egyik oka az, hogy az Otthon Start program alapjaiban rajzolja át a piacot Szolnokon is. Egyrészt megjelentek a befektetők, de nagyon sokan saját célra próbálnak ingatlant vásárolni az állami kamattámogatású hitel felhasználásával. A jó ár-érték arányú ingatlanok – ezen belül is elsősorban a lakások – akár egy-két nap alatt elkelhetnek most. Ennek elsősorban az az oka, hogy most egyértelműen jóval több a vevő, mint az eladó az ingatlanpiacon. A szakértő ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a felújítandó ingatlanok iránt eközben mérsékeltebb a kereslet.
Szavaiból az is kiderült, hogy bár sokan szeretnének 10 százalékos önerővel most ingatlant vásárolni, még mindig nagyon sok a tévhit az Otthon Start programmal kapcsolatban.
Sokan ugyanis, akik először azt gondolják, hogy elérhető lesz számukra is a 10 százalékos önerős megoldás, végül csak 20 százalékos önerővel tudnak belevágni a vásárlásba. Emögött feltehetően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kormányrendelethez képest némileg szigorúbb szabályai állnak.
Ami az ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint okoz problémákat a vevők számára, de annyira nagy a vásárlási kedv, hogy az önerő hiányát szinte minden esetben áthidalják családi vagy baráti segítséggel.
Pappné Győri Beáta végül megjegyezte, az eddigiek alapján az valószínűsíthető, hogy az elkövetkező hónapokban az Otthon Start miatt most kialakult jelentős lendület hatására Szolnokon akár 10 százalékos további ingatlanár-emelkedés is bekövetkezhet.
Szolnokon is bőven elég az Otthon Start kerete
Az Otthon Start konstrukcióval lakás 100 millió, családi ház pedig akár 150 millió forintos értékhatárig finanszírozható. A BiztosDöntés.hu szakértője, Fülöp Norbert Attila szerint ez a keret Szolnokon általában elégséges, hiszen a frekventált részeken sem haladja meg a használt lakások négyzetméterára a 800 ezer forintot, míg az új ingatlanoknál 1 millió forint az átlag.
A legfeljebb 3 százalékos kamat a piaci lakáshitelekhez képest ráadásul jelentős könnyebbséget jelent, hiszen utóbbiak kamata ennek csaknem a duplája. A lehetőség különösen előnyös, ha az igénylő egyéb támogatásokkal – például CSOK Plusz vagy babaváró hitel – együtt veszi igénybe. Ráadásul néhány pénzintézet – a Gránit, az MBH, az UniCredit és a CIB – a 3 százalékos maximum alatti kamattal dolgozik.
Banki kedvezmények Salgótarjánban
OTP Bank: minden támogatás egy helyen
Az OTP Banknál az Otthon Start lakáshitel már 500 ezer forintos összegtől elérhető, a felső határ pedig 50 millió forint. A konstrukció legfeljebb 3 százalékos kamattal érhető el, és széles körben felhasználható: új vagy használt lakás, családi ház vásárlására, valamint saját építkezés finanszírozására egyaránt.
Az OTP kínálata lefedi valamennyi állami otthonteremtési támogatást, így az Otthon Start összevonható például a falusi CSOK-kal, illetve a CSOK Plusz kölcsönnel. Utóbbi kombinációban a felvehető hitelösszeg akár 100 millió forintra is bővülhet. További lehetőséget nyújt az OTP-nél elérhető, legfeljebb 11 millió forintos babaváró hitel és a 4 millió forintos munkáshitel, amelyek önerőként is felhasználhatók a támogatott lakáshitel mellé.
Az Otthon Start kamata az OTP Banknál fixen 3 százalék. Az igényléshez kapcsolódó költségeket mérsékli, hogy a bank részben átvállalja az értékbecslés díját, továbbá nem számít fel folyósítási jutalékot.
Gránit Bank: 2,85%-os kamat és egyszeri jóváírás
A Gránit Banknál 2,85 százalékos kamat mellett is elérhető az Otthon Start, ami 50 milliós hitelnél, 25 évre számítva havi mintegy 4 ezer forint megtakarítást jelent a 3 százalékos kamathoz képest. Emellett a bank 200 ezer forintos jóváírást biztosít azoknak, akik 2025. november 30-ig leadják igénylésüket, és az év végéig sor kerül a folyósításra. A feltétel: havi legalább 250 ezer forint nettó jövedelem érkezzen a banknál vezetett számlára. (Több adós esetén a jövedelmek összeadódhatnak.)
A Gránit az induló költségeknél is engedményeket ad: elengedi többek között a tulajdoni lap és a jelzálog-bejegyzés díját, valamint a folyósítás költségét, a közjegyzői díjat pedig utólag visszatéríti.
Erste Bank: bővíthető kedvezménycsomag
Az Erste 3 százalékos kamattal kínálja a hitelt, ugyanakkor 200 ezer forintos jóváírást ad azoknak, akik a futamidő teljes ideje alatt aktívan használt számlát tartanak fenn. Az aktivitást a rendszeres jóváírás – például munkabér – biztosítja. Ha azonban a hitelt három éven belül elő- vagy végtörlesztik, a jóváírást vissza kell fizetni.
A kedvezmény mértéke akár 360 ezer forintra is nőhet, ha az ügyfél Union lakásbiztosítást, valamint Erste Védelem Jelzáloghitel Biztosítást köt, és új bankszámlát is nyit a pénzintézetnél. A bank az induló költségeket is mérsékli: nem számít fel díjat a tulajdoni lap lekéréséért, a jelzálog bejegyzéséért és a folyósításért, a közjegyzői díjat pedig 50 ezer forintig utólag visszaadja.
MBH Bank: differenciált kondíciók és ajándékkártyák
Az MBH Banknál a hitel kamata attól függ, milyen ügyfélkategóriába tartozik az igénylő. Az MBH Flotta Partner Programban résztvevők számára 2,75 százalék, a Prémium és Privát ügyfeleknek 2,89 százalék, míg másoknak 3 százalék a kamatszint.
A bank egyszeri 100 ezer forintos jóváírást és 100 ezer forint értékű MOL-ajándékkártyát kínál azoknak, akik legalább 10 millió forintos hitelt vesznek fel, meghatározott lakossági számlával rendelkeznek, és havonta minimum 350 ezer forint jóváírást kapnak a futamidő teljes időszaka alatt. Ha az adós emellett Fundamenta lakáskasszát is nyit, további 120 ezer forint értékű MOL-kártyát biztosít a bank.
Az MBH a költségekből is visszatérít: a szerződéskötési díjat teljesen elengedi, a közjegyzői költségből pedig maximum 30 ezer forintig visszafizetést ad.