„Gumijavító technológia kialakítása a Gumiarzenál Kft.-nél” – Sajtóközlemény

Címkék#Szolnok#gumiarzenál kft#Európai Regionális Fejlesztési Alap

A Gumiarzenál Kft 8,72 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert gumijavító technológia fejlesztésére.

PR cikk

2025. október 1.

A Gumiarzenál Kft. sikerrel pályázott a GINOP_PLUSZ-1.2.4-25-2025-00307 azonosító számú projektjével a GINOP Plusz-1.2.4-25 kódszámú „Mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a Szabad Vállalkozási Zónákban” című pályázati felhívásra, amelynek célja növelni a vidéki térségek gazdasági fejlődését, népességmegtartó erejét az ott működővállalkozások üzleti és működési feltételeinek javításán keresztül, ezzel hozzájárulva a területi hátrányok csökkentéséhez.

A cég a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz támogatási rendszeréhez benyújtott „Gumijavító technológia kialakítása a Gumiarzenál Kft.-nél” című GINOP_PLUSZ-1.2.4-25-2025-00307 azonosító pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Központ Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak minősítette.

A fejlesztés megvalósítási helyszíne: 5000 Szolnok, Kőrösi út 43. Hrsz.: 6909/1/P/0; fizikai befejezésének határideje: 2026. 09. 30.

A projekt célja, hogy a vállalkozás az elnyert támogatásnak köszönhetően 2025.10.01-vel tovább fejlessze meglévő szolgáltatását, és kialakítson egy magas technológiai színvonalú szerviz szolgáltatást. A projekt keretében a vállalkozás szolnoki telephelyén versenyképes szervizszolgáltatást kíván nyújtani elsősorban a környéken (Szolnok és 50 km-es vonzáskörzetében) tevékenykedő mezőgazdasági termelőknek, teher-gépjárművel rendelkező fuvarozóknak, amivel növelni kívánja az értékesítési potenciált, és a vevői elégedettséget.

A projekt az Európai Unió finanszírozásával valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretéből.

További információ: https://gumiarzenal.hu/ oldalon.

 

