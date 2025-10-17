1 órája
„Komplex technológiai fejlesztés a Kunsped Kft.-nél” – Sajtóközlemény
A KUNSPED Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 26,3 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a térségi szintű szerviz és vizsgaállomás kialakításának jól átgondolt II. ütemben történő tovább fejlesztésére.
2025. október 1.
A KUNSPED Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. sikerrel pályázott a GINOP_PLUSZ-1.2.4-25-2025-00340 azonosító számú projektjével a GINOP Plusz-1.2.4-25 kódszámú „Mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a Szabad Vállalkozási Zónákban” című pályázati felhívásra, amelynek célja növelni a vidéki térségek gazdasági fejlődését, népességmegtartó erejét az ott működővállalkozások üzleti és működési feltételeinek javításán keresztül, ezzel hozzájárulva a területi hátrányok csökkentéséhez.
A cég a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz támogatási rendszeréhez benyújtott „Komplex technológiai fejlesztés a Kunsped Kft.-nél” című GINOP_PLUSZ-1.2.4-25-2025-00340 azonosító pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Központ Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak minősítette.
A fejlesztés megvalósítási helyszíne: 5300 Karcag, Laktanya út 8., fizikai befejezésének határideje: 2026. 08. 31.
A projekt célja a térségi szintű szerviz és vizsgaállomás kialakításának jól átgondolt II. ütemben történő tovább fejlesztése, amelynek része:
- A gépjármű javító eszközök modernizálása.
- A Szerviz műhely épületének energetikai korszerűsítése, aminek végeredményeként a műhelyépület legalább egy energetikai besorolási osztályt javul.
- Üzleti felhőalapú szolgáltatás beszerzése, azaz a CRM rendszerek fejlesztése.
A projekt az Európai Unió finanszírozásával valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretéből.
További információ: www.kunsped.hu oldalon.