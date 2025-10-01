Minden, amit tudni érdemes: lakossági lomtalanítás Szolnokon

Mikor és hol lesz a lomtalanítás Szolnokon?

A szolnoki lakosok számára minden évben nagy segítséget jelent a lakossági lomtalanítás, hiszen ilyenkor végre megszabadulhatunk azoktól a régi, feleslegessé vált tárgyaktól, amelyek már nem férnek a kukába, de eddig nem találtuk meg az elszállításuk megfelelő módját. Idén is Szolnok összes városrészében megszervezik az akciót az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata:

október 4-én, szombaton a déli városrészben (az Abonyi út, József Attila út, Baross utca és Kossuth Lajos út déli részén, beleértve Szandaszőlőst és az Alcsi Holt-Tisza hobbikat).

Mit tehetünk ki a lomtalanítás során?

Sokan felteszik a kérdést: vajon mit lehet kirakni az ingatlan elé lomtalanításkor? A válasz egyszerű: minden olyan háztartási hulladékot, amely nem fér a kukába, és nagyobb méretű lomnak számít.

Ilyen például a régi bútor, ágy, szekrény, ülőgarnitúra, edények vagy más, már nem használt, de a kukába nem illő háztartási tárgyak.

Fontos tudni, hogy a nagyméretű darabokat – például az ágyat vagy a szekrényt – szétszerelve kell kihelyezni, hogy azokat kézi erővel is könnyen lehessen mozgatni.

Mi az, amit semmiképp nem szabad kitenni?

Ez a kérdés szinte minden évben felmerül.

Nem minősül lomnak az építési és bontási hulladék (például törmelék, cserép, sitt), a zöldhulladék (nyesedék, lomb, fű, szőlővessző), a szelektíven gyűjtendő hulladékok (papír, karton, üveg, műanyag, fém), valamint a veszélyes hulladékok (festék, olaj, akkumulátor, permetszer, gyógyszer, fertőző hulladék).

Szintén tilos kirakni elektronikai berendezéseket (tévé, mosógép, hűtő, számítógép), textíliákat, gumiköpenyeket, autóroncsokat és bontott autóalkatrészeket, valamint túlméretes vagy túlsúlyos tárgyakat (amelyek 2 méternél hosszabbak vagy 50 kg-nál nehezebbek).

Ezeket a hulladékokat a szolgáltató nem szállítja el, így azok az utcán maradnak, ami illegális hulladéklerakásnak minősül, és akár szabálysértési eljárást is maga után vonhat.

Ha van otthon egy régi hűtőnk, gumiabroncsunk vagy egy vödör beszáradt festékünk, hová vihetjük?

A válasz: a hulladékudvarokba. Szolnokon két ilyen helyszín is működik, ahová térítésmentesen leadhatók az odaillő hulladékok.