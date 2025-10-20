• a kedvezményezett neve: "Tarnamenti-2002" Kft.

• a projekt címe: Napelemes fejlesztés a Tarnamenti-2002 Kft.-nél

• elszámolható összköltség: 13 079 000 Ft

• vissza nem térítendő támogatás összege: 7 193 450 Ft, azaz 7,19 millió Ft

• a támogatás mértéke: 55 %

A felhívás megnevezése: Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.4-19

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében napelemes kiserőmű került kiépítésre, melynek célja gazdaságilag megtérülő, környezetbarát megújulóenergia-termelő berendezés telepítése a hálózati villamosenergia-igény csökkentésének érdekében. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a "Tarnamenti-2002" Kft. 5122 Jászdózsa, Dózsa György út 81., 908/1 helyrajzi számon található telephelye. A 7,19 millió forint európai uniós támogatás segítségével napelemek az épület lapos tetejére kerültek elhelyezésre. A napelemes rendszer teljesítménye 40,29 kW, a csatlakozási teljesítmény 36 kW, a napelem panelek az inverteren keresztül csatlakoznak az AC elosztó-csatlakozó szekrényhez és a meglévő elektromos hálózathoz.

A fejlesztés eredményeként a projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése.

A projekt hosszú távú közvetett céljai elsősorban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése és a mérsékelt fosszilisenergia-felhasználás hozzájárulva az ország megújulóenergia-források felhasználásának növelése céljának eléréséhez.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projekt fizikai befejezése 2022.04.28.

A projekt fenntartási időszaka 2022. – 2025.

A projektről bővebb információt a [email protected] e-mail-címen kérhetnek.