október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

2 órája

Napelemes fejlesztés a Tarnamenti-2002 Kft.-nél

Címkék#fejlesztés#napelem#támogatás

PR cikk
 

• a kedvezményezett neve: "Tarnamenti-2002" Kft.
a projekt címe: Napelemes fejlesztés a Tarnamenti-2002 Kft.-nél
elszámolható összköltség: 13 079 000 Ft
vissza nem térítendő támogatás összege: 7 193 450 Ft, azaz 7,19 millió Ft
a támogatás mértéke: 55 %

A felhívás megnevezése: Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.4-19

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében napelemes kiserőmű került kiépítésre, melynek célja gazdaságilag megtérülő, környezetbarát megújulóenergia-termelő berendezés telepítése a hálózati villamosenergia-igény csökkentésének érdekében. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a "Tarnamenti-2002" Kft. 5122 Jászdózsa, Dózsa György út 81., 908/1 helyrajzi számon található telephelye. A 7,19 millió forint európai uniós támogatás segítségével napelemek az épület lapos tetejére kerültek elhelyezésre. A napelemes rendszer teljesítménye 40,29 kW, a csatlakozási teljesítmény 36 kW, a napelem panelek az inverteren keresztül csatlakoznak az AC elosztó-csatlakozó szekrényhez és a meglévő elektromos hálózathoz. 

A fejlesztés eredményeként a projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése.

A projekt hosszú távú közvetett céljai elsősorban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése és a mérsékelt fosszilisenergia-felhasználás hozzájárulva az ország megújulóenergia-források felhasználásának növelése céljának eléréséhez. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projekt fizikai befejezése 2022.04.28.

A projekt fenntartási időszaka 2022. – 2025.

A projektről bővebb információt a [email protected] e-mail-címen kérhetnek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu