NEFAG Fénypark – A Fényállatok parkja

Felizzott a tél egyik legkülönlegesebb attrakciója Szolnokon. A NEFAG Zrt. Bagolyvár Vadasparkjában mutatja be, mit lehet kihozni kétszázezer izzóból és hat kilométernyi fényfüzérből. A világító szafari a családi, baráti találkozások, közösségi együttlétek ideális helyszíne lehet a következő hónapokban.

NEFAG Fénypark – A Fényállatok parkja

Ha a nappali órák megrövidülésével azon gondolkodik, milyen délutáni program után nézzen Szolnokon, máris adunk egy tippet: megnyitott a NEFAG Zrt. kezelésében lévő Bagolyvár Vadasparkban a Fényállatok parkja nevű kiállítás.

A látványosság mintegy egy hektárnyi területen, több mint hetven fényinstallációval várja a családi, baráti társaságokat. A fényállatok megalkotásához – amelyet a Decoled koreografálta és hozta létre a Story of Light fénykiállítás sorozat egyik állomásaként – kétszázezer izzót és hat kilométernyi fényfüzért használtunk fel. Ennek eredménye egy egyedülálló esti szafari látványvilágát kínálja: természetközeli környezetben, ragyogó állatszobrok, pazar kompozíciók között nyílik lehetőség kellemes időtöltésre.

Mi szerepel a repertoárban? A rókák, baglyok, medvék, szarvasok mellett feltűnnek egzotikus állatok, például oroszlán szobrai is. De az emlősök és a madárvilág fényalakzatai mellett alagutakat, fotópontokat is kialakítottunk, elősegítve a még egyedibb élményszerzést.

Egy új, téli találkozási pontot kínálunk, ahol lehetőség adódik a családi és baráti közösségek kikapcsolódására. A nem tolakodó, hangulatos, mégis attraktív kiállításunk felnőttek és gyerekek számára egyaránt kiváló időtöltést nyújt – ezt támasztják alá a fénypark október 24-i megnyitása óta hozzánk érkezett pozitív visszaigazolások is.

Várjuk mindazokat, akik szeretnék megtapasztalni egy különleges fényvarázs hangulatát. Akik kíváncsiak arra, hogy a fények és a sötétség találkozásából hogyan születik esti ünnep. Szerezzen örök élményt egy természetközeli helyszínen megalkotott, világító szafariban!

A Fényállatok parkja kiállítás 2026. február 1-jéig tart nyitva. A látványosság minden nap 17 és 21 óra között látogatható. A belépőket a helyszínen is be lehet szerezni, de internetes elővételre is van lehetőség a https://storyoflights.eu/hu/magyarorszag/szolnok/ címen.

 

