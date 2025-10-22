október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

35 perce

Vajon hogy alakul a Premier League-ben az Arsenal sorsa?

Címkék#csapat#Premier League#Arsenal

Az Arsenal az elmúlt években fokozatosan visszaküzdötte magát az angol futball élvonalába, és ismét komoly esélyesnek számít a bajnoki címért folyó versenyben. A 2024/25-ös szezonban a második helyen végzett a Premier League-ben, így a szurkolók és a szakértők egyaránt izgatottan várják, hogy a 2025/26-os idényben sikerül-e még magasabbra lépniük.

PR cikk
Vajon hogy alakul a Premier League-ben az Arsenal sorsa?

Forrás: freepik

Stabil alapok és erős keret

Mikel Arteta vezetésével az Arsenal mára egy rendkívül stabil, jól szervezett csapattá vált, amely a támadó játékra egyre hatékonyabban épít. A nyári átigazolási időszakban a klub több kulcsjátékossal erősítette meg keretét. Olyan nevek érkeztek a csapathoz, mint Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi és Christian Nørgaard, valamint Noni Madueke is csatlakozott a támadósorhoz. Ezek az új “szerzemények” azt mutatják, hogy a klub a tapasztalat és a fiatal tehetség megfelelő ötvözésére törekszik. Bárhogy is alakuljon a sorsuk, a Sportivo is biztosan folyamatosan beszámol majd az Arsenal sorsának alakulásáról, így érdemes ott is követni a legfrissebb híreket és elemzéseket szezonjukról.

A tavalyi siker és a következő lépcsőfok

A 2024/25-ös szezonban az Arsenal végig szoros versenyben volt a Manchester Cityvel a bajnoki címért, és végül a második helyet szerezte meg. Ez a teljesítmény is jelzi, hogy Arteta együttese már nemcsak feltörekvő, hanem stabil topcsapat Angliában. A szurkolók most arra kíváncsiak, sikerül-e a következő lépcsőfokot meglépni, és megszakítani a City dominanciáját.

A keret mélysége döntő lehet

Az Arsenal az elmúlt években sokszor szenvedett a kulcsjátékosok sérüléseitől, de a mostani keret már jóval mélyebb. A védelemben William Saliba, Gabriel és az új igazolás, Cristhian Mosquera stabilitást adhatnak, a középpályán pedig Declan Rice mellett Zubimendi és Nørgaard biztosíthatják a rotáció lehetőségét. A támadósorban Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli és az újonc Madueke jelenthet állandó veszélyt az ellenfelek kapujára.

Európai szereplés és extra terhelés

A Bajnokok Ligájában való indulás szintén komoly kihívást jelent az Arsenal számára. Az extra mérkőzésszám és a nagy utazások próbára teszik a játékosok állóképességét, ugyanakkor a klub ambíciói világosak: Angliában és Európában is a legjobbak közé akarnak tartozni. Ha Arteta képes megfelelően forgatni a keretet, az Arsenal nemcsak a Premier League-ben, hanem a nemzetközi színtéren is meghatározó erővé válhat.

Milyen szezon várható?

A szezon eleje máris azt mutatja, hogy az Arsenal továbbra is versenyben van az éllovasokkal, és reális esélye lehet a bajnoki cím megszerzésére. Az új igazolások jól illeszkedtek a csapat játékába, a fiatal tehetségek pedig tovább fejlődnek Arteta keze alatt. A kulcs a stabilitás és a sérülések elkerülése lesz, hiszen a riválisok – különösen a Manchester City és a Liverpool – idén is komoly erőt képviselnek.

Ha minden a tervek szerint alakul, az Arsenal szurkolói 2026 tavaszán nemcsak a Bajnokok Ligájában, hanem a Premier League trófeáért folyó harcban is reménykedhetnek. A londoniak visszatértek az elitbe, és most rajtuk múlik, hogy sikerül-e a csúcsra érniük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu