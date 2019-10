A fiatalok mellett az időseket is támogatják a településen

Varga József közel két éve irányítja Rákócziújfalut. Az időközi választást megnyerve az önkormányzat anyagi helyzetének stabilizálását és a közösségépítést tűzte ki célul. A Szolnokhoz közeli települést egyre többen választják otthonul, hiszen az önkormányzat egyre nagyobb hangsúlyt fektet a családok támogatására, a gyermekek fejlődésére és az értéket adó, színes kulturális programokra.

Az előző években felhalmozott hatalmas adósságállomány miatt egy nehéz helyzetben lévő önkormányzat került a fiatal, agilis Varga József irányításába. A polgármester több új ellenőrzési kontrollt vezetett be, megszüntette a felesleges kiadásokat és rendezte az előző ciklusból fennmaradt közel hatvanötmillió forintos tartozásnak több mint felét. A mai világban ez egy hatalmas siker egy olyan kistelepülésnek, mint Rákócziújfalu.

– A falu az elmúlt időszakban változásokon esett át. Lehetőségeinkhez mérten bővítettük a szociális támogatások körét. Minden eddiginél több sikeres pályázatot nyertünk el – mondta a polgármester, aki kiemelten fontosnak tartja a lakosságközpontú településvezetést és olyan értékteremtő programok szervezését, amelyek minden korosztály igényeit kielégítik.

– Szükségesnek érzem a nyílt kommunikációt, melyet az elindított közösségi oldal is biztosít – részletezte a faluvezető. A hivatal is nyitva áll az érdeklődők előtt, ha bárkinek tájékoztatásra lenne szüksége. A közmeghallgatás, a különböző projektek bemutatása a településen élők érdekeit szolgálja, hiszen minden apró változás valamennyi lakost érint.

Fókuszban a fiatalok

A családok életét tekintve a legnagyobb fejlesztés a Manóvár Bölcsőde megnyitása, melyet szeptember elején adtak át. A hetvenötmillió forintos beruházással új intézménnyel bővült a szolgáltatások köre a faluban. Az idei nevelési évben új lehetőség nyílik a Rákócziújfaluban élők számára egy könnyebb életre, a gyermekeknek a fejlődésre és a biztonságra, valamint a munkára. Hiszen azok a szülők, akik nyugodt, biztonságos helyen tudhatják napközben gyermeküket, a munkájukban is jobban teljesítenek. Az elmúlt időszakban szélesítették a szociális támogatások körét, melyet a bölcsődébe történő beiratkozás mellett az óvodai és iskolai évkezdéskor is igényelhetnek a családok.

– A faluban működő intézményekkel szoros kapcsolatot alakítottunk ki az elmúlt két évben, hiszen a jövő generációjának támogatása kikerülhetetlen a mai világban. Ingyenes nyári táborokat szerveztünk, fél tucat szakkört indítottunk el. A legkiemelkedőbb talán mégis a tanévindító csomag. Ezzel a kezdeményezéssel szerettük volna, ha a családok az utolsó nyári hétvégéjüket nem a bevásárlóközpontokban töltik füzeteket válogatva. Így a Hermann Ottó Általános Iskola osztályfőnökeinek és az igazgató asszonyának segítségével az önkormányzat minden egyes diáknak összeállította az évkezdéshez szükséges füzetcsomagot. Közös célként tűztük ki az iskola vezetésével a diákok helyi indentitástudatának erősítését, a településünk történelmének megismertetését – mondta Varga József. Az elmúlt tanév egyik legfontosabb és legszebb eseménye a Marik Mihály-emlékfal avatása volt.

– A fiatalokat motiválni is szeretnénk fejlődésükben. Legnagyobb eredmény a közelmúltban, hogy tizennégy helyi fiatalnak tudtunk segíteni, hogy ingyenesen jogosítványhoz jussanak.

– Legnépszerűbb szakkörünk a Peca-suli, mely hat éve működik, látogatottsága elérte a harminc főt, családi napjaikon általában közel százan vesznek részt. A suli keretében egy olyan tematikus szakkört állítottunk össze, amelyen nemcsak a horgászat népszerűsítése a cél, hanem hogy a családok együtt, közösen töltsék el a szabadidejüket – hangsúlyozta Varga József, aki három éve aktív résztvevője és szervezője a különféle Peca-sulis programoknak. Fontos alapelv: „szobából a szabadba”. A környezettudatos szemlélet átadása mellett megtanítjuk a gyerekeknek a hallal való kíméletes bánásmódot, modern horgászmódszereket mutatunk be, segítjük a gyermekek engedélyhez való jutását. A horgászat kapcsán számos területen fejlődnek a fiatalok, megismerik a környezetet és annak védelmét, de a gasztronómiát is. Nagy hangsúlyt fektetünk a család fontosságára, éppen ezért rendszeresen szervezünk családi napokat, ahol szülők és gyermekek együtt horgásznak, együtt szereznek élményeket.

– Van is egy közös álmunk a diákjaimmal – mesélte Varga József: egy horgásztó a településen, ami akár meg is valósulhat. Az önkormányzat egyik legnagyobb attrakciója egy, az éghajlat-védelemmel kapcsolatos pályázat (LIFE), melyből csupán néhány van az országban. A projekt célja egy természetes csapadékvíztározó létesítése, amely a későbbiek során, ha az adottság és az időjárási viszonyok engedik, rekreációs céloknak is teret adhat.

Színes programokkal várják a helyieket

– Szükséges kiemelni, hogy a családokon túl minden egyes lakosra igyekszünk figyelni és segíteni őket, mert mindenki egyformán fontos – vallja a település vezetője. Megbecsüljük a munkát, a keményen dolgozókat, nekik leginkább értékes programokkal tudjuk kiegészíteni szabadidejük hasznos eltöltését. Az elköteleződést segítve bővítették a művelődési ház programkínálatát, minden eddiginél több koncert, rendezvény, szakkör várja a fiatalokat, az érdeklődő lakosságot. Hagyományteremtő jelleggel számos nagyobb rendezvényt szerveztek, például hagyományőrző disznóvágást, idősek napját, lampionos esteket.

– Először szerveztünk pedagógusok napját, baba-mama klubot. Megvalósítottuk a település első közösségi mintakertjét. Nagyobb odafigyelést kapnak nyugdíjasaink is. Támogatjuk őket és fontosak számunkra, mert hatalmas értéket hordoznak, hagyományok élnek bennük és ezeket mi mind szeretnénk, ha átadnák nekünk és a fiatalabb generációknak, mert a hagyományok őrzése és továbbadása fontos számunkra. Tehát róluk se feledkezünk meg, így a tavalyi évben először a település életében hagyományteremtő céllal felköszöntöttük őket. Az idősek világnapja alkalmából idén közel százötven főt láttunk vendégül egy fantasztikus napra a Faluházunkban. A napokban megnyitotta kapuját a település első modern játszótere és közösségi kemencéje.

Néhány gondolat a jövőről

– A közeljövőben szeretnénk minél több járdát és utat felújítani, rendbe hozni. Szeretnénk, ha a pozitív gondolkodás és az egymásra való nagyobb odafigyelés erősebb gyökeret verne a településünkön. Megpróbáljuk minden korosztály igényeit kielégíteni a csecsemőktől kezdve a gyermekeken át a felnőttekig, nagy hangsúlyt fektetve az idősek megbecsülésére. Igyekszünk a civil szervezetekkel szorosabban együttműködni és azokat minél inkább támogatni tevékenységükben. Elmondhatjuk, hogy az utóbbi időben az életminőség a közbiztonsággal párhuzamosan javult. Az Éves Közrendvédelmi Évértékelőn a megye egyik legbiztonságosabb településének nyilvánították Rákócziújfalut. – Megállt a drasztikus népességcsökkenés, és egyre többen, főleg katonacsaládok választják otthonuknak a falut. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy pozitív színben tűnjön fel ez a jobb sorsra hivatott település – hangsúlyozta Varga József.