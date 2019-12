A humán érték a legfontosabb érték Karcagon

Karcag már az elmúlt évszázadokban is mindig híres volt arról, hogy a szellemi tőke komolyan érvényesült a városban. Ez a tehetségsor nem szakadt meg napjainkra sem, hiszen sok karcagi születésű dolgozik ma is tudományos területeken, de az oktatás, az egészségügy, a sport, a gazdaság, a kultúra, a művészet területén is bizonyítanak. Erről beszélgettünk Dobos László polgármesterrel.

– A karcagi és nagykunsági ember alaptulajdonsága, hogy szorgalmasan, becsületesen dolgozik, adott esetben tanul, és a tudását hasznosítja. Így vannak országosan elismert tudósaink, kutatóink, művészeink, s karcagi születésű Nobel-díjasunk is. Ez a tehetségsor nem szakadt meg napjainkra sem. Önkormányzatunk igyekszik segíteni a tehetségeket ösztöndíjakkal, programokkal, így nem véletlen, hogy sokan részesültek 2019-ben is elismerésben a város szülöttei közül – jelenti ki Dobos László. – Az országos, megyei és helyi díjazottak névsora az élet minden területére kiterjed a sporttól, a gazdaságon át egészen a kultúra területéig. A karcagiak ma is mindenhol megállják a helyüket. Ez azért is jó, mert a humánerőforrás a legfontosabb egy település életében. Fontos a pénz, a beruházás, a fejlődés, de az igazi érték, maga az ember, aki magában hordozza ennek a fejlődésnek az alapját. S azok, akik ezt véghezviszik, azok adják az igazi értéket. Ezt ismerte el önkormányzatunk és minisztériumok, egyéb fórumok díjakkal. – Ezeket az embereket példaképként kell állítani a ma ifjúsága elé, hiszen régen is voltak olyanok, akikre felnézhettek és útmutatást adtak a jövő nemzedékének. A modernizáció nagyon jó, szép és fontos dolog, de mindig kellenek olyan emberek, akik irányvonalat mutatnak, akikre fel lehet nézni, mert tudásukkal öregbítik a város, és ezzel az egész nemzet hírnevét. – Szerencsére 2019-ben is több mint negyven karcagi ember volt, aki városi, megyei és országos elismerést kapott. A díjazottaknak az önkormányzat nevében gratulálok, kívánom, hogy példájuk adjon erőt a fiataloknak ahhoz, hogy átérezzék, az élet bármely területén alkossanak, ahhoz az elődök munkáját tovább kell vinniük és fejleszteniük – hangsúlyozta Dobos László. Idén ők vehettek át megyei és országos elismeréseket:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj: F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díj: Major János, a Biljana bolgár néptánc együttes alapító-vezetője, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj: Szent Pál Marista Általános Iskola, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális Díj: Karcagi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelési és Sport Díj: Orosz István, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola testnevelője, Ifjúságbarát Önkormányzat Címben részesült: a Karcag Városi Önkormányzat, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Orvosi Kamara Életműdíj: dr. Zsembeli József, a Kátai Gábor Kórház nyugalmazott igazgatója. Országos elismerések:

Magyar Ápolási Egyesület Pro-Sanitate Díj: Kabai Annamária, Kátai Gábor Kórház diplomás ápolója, Miniszteri Elismerő Oklevél: Andor László Istvánné, a Györffy István Katolikus Általános Iskola pedagógusa, Miniszteri Elismerő Oklevél és Pedagógus Szolgálati Emlékérem: Dorkovics Ágnes, a KÁIAMI Kováts Mihály ÁI Tagintézmény pedagógusa és Csányiné Nagy Julianna, a KÁIAMI Kiskulcsosi ÁI Tagintézmény pedagógusa. Pedagógus Szolgálati Emlékérem:

Vinczéné Gaál Katalin, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Mészáros Lászlóné, a KSZC Varró István Szakiskola pedagógusa, Miniszteri Elismerő Oklevél: Nagy Katalin, a Karcagi Járási Hivatal szakügyintézője, „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” Díj: Lévainé Kovács Róza, a KÁIAMI intézményvezető-helyettese, Református Köznevelési Díj: Takácsné Csikós Anikó, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatóhelyettese, Református Nagykunságért Díj: Jobbágy Ildikó Mária, a Karcagi Nagykun Reformtus Általános Iskola tanára. Az emberi erőforrások minisztere „Tehetségbarát önkormányzati díjat” adományozott Karcag Város Önkormányzatának.