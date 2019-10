A Karcag Kincse kitörési lehetőség lesz az idegenforgalomban

Karcag kapcsán esett már szó korábban hírportálunkon egészségügyi, oktatási és sportfejlesztésekről, de viszonylag keveset beszéltünk a turizmusról. Most erről kérdeztük Dobos László polgármestert.

– A turisztika egy nagyon komoly kitörési lehetőség a város számára. Ezért egy hatalmas turisztikai beruházásban kezdtünk el gondolkozni. A természet nem áldott meg bennünket különböző természeti kincsekkel, nincs hegyünk, folyónk, de még egy patakunk se. A tapasztalat pedig az, hogy az emberek elsősorban a vízpartra szeretnek menni a szabadidejükben és a hegységeket keresik fel. Ezért a városnak magának kell gondoskodnia olyan vonzerőről, ami idecsábítja a turistákat, a kirándulókat. Van viszont egy kiváló gyógyvizünk, aminek a tőszomszédságában rendelkezünk egy kb. 5 hektáros területtel, amin szeretnénk létrehozni a Karcag Kincse Élmény és Gasztroparkot, ennek az egyik eleme lenne a milánói világkiállítás pavilonja, azaz a sámándob. Maga az elképzelés tulajdonképpen öt lábon áll, ebből három pályázati úton lenne megvalósítva, HACS pályázat, barnamezős pályázat, illetve Life program keretein belül van egy magán-befektetési szállodaépítés, és ötödik oszlopa pedig maga a sámándob.

– Milyen turisztikai attrakciókkal, látványosságokkal kívánják a turistákat idevonzani, milyen elemei lesznek az élményparknak?

– A fő attrakció természetesen maga sámándob épülete, de mindenképpen tervezünk ide egy kunsági, hagyományos ételeket bemutató éttermet, olyan üzletet, ahol szintén a környékre, a tájegységre jellemző termékeket lehet megvásárolni, és olyan szabadidős koncepciót alakítottunk ki, ahol az íjászoktól a skate-eseken keresztül a legkülönbözőbb formában lehetne a szabadidőt hasznosan és egészségesen eltölteni. Ennek ellenére a fő hangsúly a sámándobon van, ami egy rendezvényközpont lesz, és természetesen állandó kiállítással is állnánk az ide látogatók rendelkezésére. Maga az épület egy különleges alakú építmény, tájolása szimbolikus, a bejárat a keleti irányba néz, tehát egy kapocs Európa és a keleti származási helyünk között. Reményeink szerint ezzel a nemzetközi ismertségű látványossággal nagyon sok embert ide lehetne vonzani a környékbeli turisztikai centrumokból, mint a Tisza-tó, Hajdúszoboszló és Debrecen. Arra számítunk, hogy akár fakultatív program keretében a Karcag Kincse is vonzó úti cél lesz a számukra.

– Össze tudja-e építeni Karcag a turisztikai attrakciót egy koncepcióba?

– Az elején említettem, van egy gyógyvizű strandfürdőnk, a közelben található több sportlétesítmény, ami arra is lehetőséget biztosítana, hogy a sportturizmust fejlesszük, ha a szálloda is elkészül, ideális helyszíne lehetne sportrendezvényeknek, edzőtáboroknak. A szintén ezen a területen található lombkorona sétány az erdei tanösvényekkel már most országosan ismert látványosság. Miután a közelben van a kórház, az egészségturizmus, és a tudományos konferenciák területén is keresünk utat.

– A milánói pavilon Karcagra kerülésének volt egy előzménye. Nagy harc volt-e megszerezni, mert a sajtóhírekből tudjuk, hogy több város is igényt tartott volna erre a pavilonra.

– Igen nagy harc volt, tudomásom szerint több város is pályázott erre a pavilonra, látott ebben fantáziát, szerencsére Karcagra került. Az átépítés komoly feladat, hiszen a pavilon Milánóban egy időszakos pavilon volt, ami pár hónapig volt látogatható. Ezt kell átalakítani olyan épületté, amely alkalmas rendezvények megtartására, raktárakat, öltözőket, recepciót, mosdókat, fűtést kell kialakítani. Ez megnehezítette a tervezést és az építési folyamatot is, de én biztos vagyok abban, hogy olyan módon lesz felépítve, hogy hosszú évtizedeken át szolgálhatja a várost.

– Ha az idegenforgalomról esik szó Karcag kapcsán, akkor nem lehet kikerülni a Birkafőző Fesztivált, Karcag legnagyobb, emblematikus rendezvényét.

– Természetesen minden olyan meglévő értéket, rendezvényt, programot, ami eddig vonzotta turistákat, és az érdeklődőket, megtartunk. Ezek azonban nem növelték a vendégéjszakákat olyan szinten, ami komoly bevételt hozott volna a városnak. A Karcag Kincse Élmény és Gasztropark is természetesen elsősorban a karcagi honpolgárokat szolgálja, terveink szerint azonban ebből komoly bevételre tenne szert a város, a már ismert Birkafőző Fesztivál és hungarikum birkapörkölt mellett egy új vonal is megjelenne az idegenforgalomban.

– Számítanak-e nemzetközi érdeklődésre a Karcag Kincse kapcsán?

– Olyannyira számítunk, hogy már komoly számításokat is végeztünk, hogy egy pár száz kilométeres körön belül hány olyan ember él, aki valószínűleg nem jutott el Milánóba megnézni a pavilont, de kíváncsi lenne rá, és ez bizony egy komoly számot adott ki. Igen számítunk, és felkészülünk a nemzetközi érdeklődésre is.