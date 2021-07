Ajándékozzunk saját kezűleg varrt babaholmikat!

Adni jó érzés. A megajándékozott mindenképpen meghatódik és ezt a hatást fokozhatjuk, ha egy saját kezűleg készített ajándékkal lepjük meg. Ha hobbink a varrás és a babalátogatóba megyünk, akkor bizonyára nagy örömet okozunk a kismamának, ha egy általunk varrt babaholmival – vagy több, babának szánt ruhácskával – lepjük meg őket. Két olyan anyagot is választhatunk a méteráru szaküzletben, amelyek kiválóan alkalmasak babaruhák és egyéb kiegészítők varrására. Ilyen például a pamut és a viszkóz anyag. Mutatjuk, hogy miért is olyan hasznos ezekből az anyagokból babaruhákat készíteni!

Babruhák pamut anyagból

A pamut egy rendkívül jó lélegző és jó nedvszívó képességgel rendelkező anyag. A természetes rostanyagból készült pamutruha nem irritálja a bőrt és nem okoz viszketést. A hipoallergén jellemzők bármilyen ruha varrásánál fontosak, különösen igaz ez, ha egy allergiás személynek, vagy egy újszülöttnek tervezünk ruhát varrni. A puha pamut rendkívül jól magába szívja a nedvességet és szárazon tart. Ez a tulajdonság szintén kedvező babaruha és babaágynemű varrásánál.

A pamut nyáron is jó szolgálatot tesz, hiszen hűvösen tartja a testet és jó a légáteresztő képessége. A pamutruha nem tapad a testre, jól szellőzik, ami szintén lényeges egy kisbaba esetében. Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik, hogy a kisbabának ruházatot, rugdalózót, inget, sapkát varrjunk. De a pamut anyag ideális paplan, takaró, párna készítésére is. A pamut ágyneműbe nem izzad bele a kicsi, nyáron pedig kellő hűvöst biztosít. Természetes anyag lévén, az egészségre sem jelent semmiféle veszélyt. Egyre több anyuka vásárol természetes anyagokból készült babaholmikat. És egyre több kismama gondolkodik környezet – és egészségtudatosan, azért sokan preferálják a mosható pelenkákat. Ajándékba is adhatunk saját kezűleg varrt pamut pelenkákat. Nem csak a pamut anyag alkalmas babaholmik varrására, hanem a viszkóz is.

Milyen jellemzők teszik szerethetővé a viszkóz anyagot?

A viszkóz anyagnak is sok előnyös tulajdonsága van. Egy puha és könnyű anyagról van szó, amely jól szellőzik. Csakúgy, mint a pamutnak, kitűnő a légáteresztő képessége. Nyári babaholmik varrására is alkalmas, mivel jó a nedvszívó képessége. Élénk színekben és vidám mintázatokban kapható és egy rendkívül sokoldalú anyagról van szó. Mindenképpen gondoljunk a viszkózra, ha a terveink között szerepel, hogy baba ágyneműt, takarót adjunk ajándékba. A baba kiságyához kiegészítőt is varrhatunk, például függönyt. A könnyű viszkóz szövet mindenképpen derűssé varázsolja az újszülött környezetét.