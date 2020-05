Béres cseppeket adományoztak a frontvonalon dolgozóknak

Ötezer doboznyi Béres-cseppet ajánlott fel a Béres Alapítvány a Zsaruellátó Egyesületnek.

– Édesapám nyomdokain haladva, több évtizedes tapasztalattal magunk mögött felelősen mondhatom, hogy a betegséggel szemben a legeredményesebb és leghatékonyabb módszer a védekezés. Ehhez nyújt támogatást a leginkább veszélyeztetetteknek szánt adományunk – hangsúlyozta levelében dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke.

Fodorné Pap Viktória a Zsaruellátó Egyesü­let elnökétől megtudtuk, hogy közel hatmillió forint értékű készítményt vehettek át a napokban a Béres Gyógyszergyár Zrt. képviselőitől. Az adomány tartalmazott még harmincezer Béres Egészségmagazint, melyből a cseppekhez hasonlóan az ország számos pontjára jut majd.

– A Zsaruellátó egy civil kezdeményezésre, pártoktól függetlenül létrehozott szervezet – mondta az elnök, majd hozzátette, hogy az elsődleges cél a déli határon szolgáló honvédők megsegítése volt.

A kör az elmúlt öt évben folyamatosan bővült. A hazai hivatásos rendőri állomány mellett a katonákat, tűzoltókat, mentőket és az egészségügyi dolgozókat is támogatják.

– Mára a Rendőrség, a Büntetés-végrehajtás, a Honvédség, a Katasztrófavédelem, a Mentőszolgálat és társszerveik szócsöve vagyunk a munkáltatóik, de az állampolgárok felé is. A munkaügyi tanácsadáson túl jogi segítségnyújtást is biztosítunk és ahogy a jelenlegi akciónk is mutatja az adományok elosztása is a vállalt feladataink közé tartozik – részletezte Fodorné Pap Viktória.