Család- és idősbarát költségvetést készítenek Tiszafüreden

Minden szempontból kiemelt évet zárt Tiszafüred 2019-ben, számos kisebb-nagyobb beruházás vette kezdetét, melyek az idei esztendőt is alapvetően meghatározzák. A szabadstrand folyamatban lévő felújítása, valamint a belváros éppen elkezdett átépítése mindenkitől türelmet és odafigyelést igényel majd.

A tavalyi év értékelésére kértük Ujvári Imre polgármestert, aki beszélt az idei esztendő fontosabb feladatairól is, például a belvárost érintő beruházás következő lépéseiről.

Mielőtt elkezdődik az előttünk álló esztendő tervezése, mindig mérleget vonunk az óévről. Megtörtént-e ez Tiszafüreden?

Egy izgalmas, eseménydús év áll mögöttünk, 2019-ben minden téren nagyot lépett előre a város. Az októberi választás egy keretet adott az évnek, visszajelzés volt az elmúlt öt évben végzett munkánkról. Levontuk a szükséges tapasztalatokat, a tiszafürediek állást foglaltak amellett, hogy egy sikeres esztendőn és cikluson vagyunk túl. Ha 2019-re azt mondtuk, hogy az építkezés éve, akkor ez igaz a 2020-as esztendőre is. Sok beruházás húzódik át az idei évre, sőt, még 2021-re is, hiszen vannak olyan projektjeink, melyek kivitelezése még el sem kezdődött.

Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott: Ez a városépítés korszaka.

A jelenleg zajló beruházások, folyamatok hosszú évekre meghatározzák Tiszafüred jövőjét és városszerkezetét, a következő évtizedeket építjük. Elég csak a belváros átalakítására és az új főtér építésére gondolni, teljesen átalakul a városközpont szerkezete. Egy új városrész épül a Belsőfokpart úton, a régi vásárcsarnok elbontásával pedig egy vonzó főteret kap Tiszafüred.

Egy élhetőbb és biztonságos centrum jön létre azáltal, hogy jelentősen átalakul a közlekedés rendje és módja. Új parkolókat hozunk létre, egyes szakaszokat egyirányúsítunk, elválasztjuk egymástól a gyalogos-, kerékpáros- és gépjárműforgalmat, új kerékpárút épül a városközpont Örvényi út és Igari út közötti szakaszán. Emellett tehermentesítjük a belvárost azzal, hogy másik útvonalra tereljük a teherforgalmat.

Hogy szerepelt a város turizmusa 2019-ben?

Évről évre nő a városba látogatók száma, ami megjelenik a vendégforgalomban és a vendégéjszaka számban is. Csúcsot döntött az önkormányzat idegenforgalmi adó bevétele, a növekvő kereslet pedig magával hozza a folyamatosan bővülő kínálatot, egyre több a szálláshely Tiszafüreden.

Új jelenség, hogy növekvő mértékben van jelen a városban a magántőke. Azt látjuk, hogy 2019-től egyre több vállalkozás költözik ide, emellett több és több ingatlanfejlesztő, befektető látószögébe kerül Tiszafüred. Ennek kézzel fogható és szemmel látható bizonyítéka a belvárosban épülő új társasház, valamint a helyi ingatlanpiac szárnyalása.

Mi állhat a javuló befektetési kedv hátterében?

Befektetésre alkalmasnak látják Tiszafüredet, ami egyfajta elismerése az elmúlt években végzett munkának. Úgy gondolom, egy városvezetés munkája nem akkor teljesértékű, ha kizárólag az állami és uniós forrásokra támaszkodik, hanem akkor, ha ezek mellett megjelenik a magántőke is.

A piac vonzó befektetési lehetőséget lát Tiszafüredben, ami ellentmond a negatív híresztelésnek, miszerint a városban rosszul mennének a dolgok. Csak szét kell nézni és bárki meggyőződhet az ellenkezőjéről.

Miről fog szólni a 2020-as esztendő?

Az elnyert pályázatok sok munkát fognak adni idén is, a folyamatban lévő beruházásokat szeretnénk sikeresen lezárni, a soron következőket pedig időben elkezdeni. Emellett új lehetőségeket kell felkutatni a város számára. A 2016-17-ben beadott és elnyert pályázatok már kifutóban vannak. A még elérhető forrásokra a tavalyi évben is nyújtottunk be pályázatokat, száztíz millió forintos értékben például a Platán Nyugdíjasotthon felújítása és energetikai korszerűsítése céljából. További harminc millió forint értékben pályáztunk a konyha fejlesztésére, emellett fontos még az odáig vezető útszakasz szilárd burkolattal történő ellátása.

Az utak állapotjavítása kiemelt szempont volt tavaly, továbbra is napirenden van?

A tavalyi választáson megmutatkozott, hogy bár az emberek fontosnak tartják a több száz milliós beruházásokat és a közintézmények fejlesztését, de az utak állapotjavítása ezek előtt helyezkedik el a sorrendben. A belterületi úthálózat folyamatos javítása az egyik, ha nem a legfontosabb szempont, ehhez pedig alkalmazkodunk. Ez meg fog jelenni a most készülő költségvetésben, igyekszünk minél nagyobb összeget utak felújítására fordítani.

Sokat lehet hallani a Modern Kisvárosok Programról. Készül-e rá Tiszafüred?

Még nem ismerjük a részleteket, de az eddigi információk alapján ígéretes lehetőségeket rejt. Elsősorban azokat a területeket szeretnék fejleszteni a program keretében, melyek a korábbi pályázatokból kimaradtak. Ilyen például a nem aszfaltos belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása, a termálstrand és gyógyfürdő fejlesztése, a szennyvíztelep korszerűsítése, és a köztemető felújítása. De említhetném a városi könyvtárat is, sok még a fejlesztésre váró terület.

Milyen lesz a város idei költségvetése?

Olyan költségvetést szeretnénk összerakni, amely család- és idősbarát. Ragaszkodunk a jól bevált családpolitikai intézkedésekhez, mint a babacsomag, és az általunk bevezetett egyéb támogatási formák. Emellett a költségvetés fő témája lesz az utak állapotjavítása. A városüzemeltetés összeállítja az idei évre tervezett utak listáját, amire húsz millió forintot különítünk el.

A költségvetés részét képezi a rendezvénynaptárunk is, melyet még tavaly év végén elfogadott a képviselő-testület. Fontosnak tartom, hogy 2020. a Nemzeti Összetartozás Éve, a városi megemlékezést ennek megfelelően fogjuk szervezni.

Már idén nagy változás lesz a városközpontban, ami érinti a közlekedést is.

Négy projekt együttesen alkotja egy új belváros kialakítását, a munka szakaszolására és folyamatos egyeztetésre kértük a kivitelezőket. Milliárdos beruházásról van szó, ami nagy munkával jár, ez pedig komoly szervezést igényel az önkormányzat és a kivitelezők részéről. Igyekszünk hatékonyan összehangolni a munkafolyamatokat, de biztos lesznek útlezárások és forgalomkorlátozások, ezért arra kérem a tiszafüredieket, hogy legyenek türelmesek és tájékozódjanak. Ne üljenek fel minden rosszindulatú álhírterjesztésnek és pletykának.

Hogy fogják szakaszolni a munkát?

Először a belváros új részét, az új orvosi rendelő és a piaccsarnok környékét rendezik. A működési engedély birtokában költözik majd át a piac a régi vásárcsarnokból, ez várhatóan február-márciusban meg is történik. Ezután pedig elkezdődik a régi csarnok elbontása.

A zeneiskola régi helyén hamarosan egy új sétány létesül, de az építési terület miatt átmenetileg még két oldalról lesz megközelíthető az új városrész. Elkezdődött a Nemzeti Étteremmel szemközti önkormányzati ingatlan bontása, a helyén egy közlekedési csomópontot hozunk létre.

Várhatóan kellemetlenséget fog okozni, hogy lesznek időszakok, mikor a teljes Fő utat le kell majd zárni. Elsősorban az új főtér kialakításának, valamint a Fő út hiányzó szakaszának aszfaltozása idejére.