Hódít az orvosi fogyás

Fogyókúra orvosi segítséggel – egyre többen veszik igénybe a szakirányú segítséget. Dr. Ispány Marietta rendelése október 7-én nyílt napot tart. A helyszínen ingyenes orvosi mérés és tanácsadás is lesz.

Többek közt állapotfelmérés, zsírraktár-kalkuláció, testösszetétel-vizsgálat, keringésellenőrzés, anyagcseretérkép, orvosi tanácsadás, májszintellenőrzés, diétás tanácsok várják az oda látogatókat.

– Kilenc éve foglalkozom az orvosi fogyókúrával – kezdte dr. Ispány Marietta. – Célom, hogy minél több ember részesüljön ebben a terápiában, leadva a kilókat, megtanulva a helyes táplálkozást, elindulva a mozgás útján, elhagyva a gyógyszereket. Akár 5, 10, 20, akár 70, 80, 100 kg-ot kell leadnia, fogadjon el egy egészséges, önbizalommal teli életet, túlsúly nélkül, karcsú alakkal.

– Egyik kedves páciensünk tavaly július 10-én kezdte az INSUMED fogyókúrát 280 kilogrammal – mondta a doktornő. Érrendszeri elváltozásokkal, magas vérnyomással és mozgásszervi problémákkal küzdött. A fogyókúrát példamutatóan betartva és rendszeres kontrollmérésekre járva januárban 47,1 kg testzsír fogyásnál tartottunk. Páciensünk jelenleg is kitartóan folytatja a diétát, így a legutóbbi mérésen már 60,1 kg zsírfogyást regisztráltunk nála. Vérnyomása jelentősen javult, húgysavszintje normalizálódott, könnyebben mozog, ízületi panaszai javultak.

Másik páciensünk számára már egy könnyed séta is megterhelővé vált, a laborértékei is nagyon rosszak voltak, a vércukor- és koleszterinszintje is megemelkedett. Tavaly februárban jelentkezett be hozzánk. Megnyugtattam, hogy a zsír leadása mellett a laborértékei is javulni fognak – emlékszik vissza dr. Ispány Marietta. Belevágtunk a fogyókúrába, az induló testsúly 120,6 kilogramm volt. Már az első két hétben 6 kilogrammal csökkent ügyfelünk súlya. Augusztusra elérte a 2,3 kg-os testzsírfogyást, ami már több mérettel kisebb ruhát jelentett. Jelenleg is kitartóan végzi a diétát és a legutolsó kontrollmérésen 47,2 kg zsírfogyást regisztráltunk. A vércukor és koleszterinértéke is normalizálódott, azóta sokkal könnyebben tud mozogni.

A fogyókúra elkezdésekor ingyenes mérés. Ha túlsúlyos, szív-érrendszeri betegséggel küzd, magas a vérnyomása, magas a koleszterinszintje, refluxbetegsége van, ízületi gyulladással, kopással küzd, nem esik teherbe, PCO szindrómás, akkor keressen meg minket! Szabaduljon meg a felesleges kilóktól!

Keressen meg minket! Szabaduljon meg a felesleges kilóktól! Tegye meg az első lépést egy egészséges, lehetőségében szabadabb élet felé!

Medi-Art Egészségcentrum

Szolnok, Szántó krt. 52/A/1, L-33 Medical Központ

Bejelentkezés: Dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982

www.facebook.com/insumedszolnok

www.insumeddieta.hu

