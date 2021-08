Így készülj tudatosan a baba érkezésére

Egy kisbaba érkezése igazi öröm tud lenni a családban, hiszen egy új élet, egy új korszak kezdődik egy pár kapcsolatában, tele kihívásokkal, ismeretlen utakkal és egy addig nem ismert szerep megismerésével. Bár sokan nem gondolják, vagy csak túlzásnak hiszik azokat a tapasztalatokat, miszerint egy baba örökre és gyökerestől megváltoztatja az életünket, már pedig így van. Természetesen akadnak olyan szerencsés esetek, ahol a csöppség annyira jó természettel született, hogy az otthoni teendőket is egyszerűen és könnyen van időnk elvégezni, de azért érdemes felkészülni ennek az ellenkezőjére is.

Miért fontos fokozottan odafigyelni terhesség alatt az egészséges életmódra?

Több kutatás is kimutatta, hogy az egészséges életmód a terhesség alatti időszakban rendkívül nagy hatással van a baba fizikai és szellemi fejlődésére. Ezért, ha keveset vagy elvétve figyeltünk arra, hogy mennyi stressz ér minket, illetve milyen táplálékot viszünk a szervezetünkbe, akkor már a terhesség előtt fontos az életmódváltáson gondolkozni. Amint pozitív eredményt mutat a terhességi teszt, már attól a pillanattól kezdve mindent meg kell tenni a kicsi egészségéért.

A kismamák energiaszükséglete teljesen egyénfüggő, valamint nagyon sokat számít az életkor, a testsúly, az életmód és a fizikai erőnlét is. Éppen ezért fontos a tudatosság és a felelősségteljes felkészülés a terhességet megelőző és követő hónapokban. Normális esetben 9-12 kilót szabad híznia egy várandós nőnek, ennél nagyobb súlygyarapodás viszont magas vérnyomást és cukorbetegséget is előidézhet. Tévhit, hogy kettő helyett kell ennie egy nőnek, ugyanis a túlzott hízás komplikációkat is vonhat maga után. Törekedni kell az egészséges és tápanyagokban gazdag étkezésre és persze számos más tényezőre is.

Hogyan készülj tudatosan a baba érkezésére?

Ezeket tartsd szem előtt:

Figyelj oda az egészséges táplálkozásra!

A mértéktelen evés helyett zöldségekben, gyümölcsökben és vasban gazdag étrendet kövessünk. A kisbabák csontozatának normális fejlődéséhez kulcsfontosságú a kalcium, amelyet elsősorban tejből és tejtermékekből vehetünk magunkhoz. Vásároljunk zsírszegény tejet, joghurtot és kefirt, ezeket pedig iktassuk be a napi étkezésünk valamelyikébe. Ám a vajat és a tejszínt a magas zsírtartalmuk miatt mindenképp kerüljük, de legalábbis mérsékeljük a fogyasztásukat.

A kismamák a terhesség alatt jóval nagyobb igényt mutatnak a magasabb szénhidráttartalmú ételek iránt, amelyeket teljes kiőrlésű gabonafélékkel (hasznos szénhidrátok), főzelékekkel és száraz hüvelyes zöldségekkel tudunk bevinni a szervezetünkbe. A fehér kenyeret, a finomított lisztből készült péksüteményeket viszont mértékkel fogyasszuk. A szükséges zsírmennyiséget tojással és húsfogyasztással tudjuk pótolni, míg ha nassolni van kedvünk, akkor fogyasszunk olajos magvakat.

Teremts nyugodt és kiegyensúlyozott mindennapokat!

A táplálkozás mellett fontos a nyugalom és a stressz csökkentése, illetve minden mentális vagy lelki nehézség elkerülése. A nyomás és persze a minket érő mindennapos megpróbáltatások ugyanis a baba lelkiállapotára is kihatnak.

Nem utolsó sorban – amit a szakértők és az orvosok sem tudnak elégszer elmondani – az addig megszokott vagy a mindennapjaink részévé vált rossz és káros szokásokat hagyjuk magunk mögött. Ilyen a mértéktelen alkoholfogyasztás, a bulizás, a dohányzás vagy a drogfogyasztás. Nemcsak a saját, hanem a baba egészsége miatt is, hiszen köztudott, hogy ezek nagy mértékben károsítják a mentális és fizikai fejlődésüket. Ha tudatosan szeretnénk kisbabát, már a fogantatás és az első terhességi teszt elvégzése előtt álljunk le a káros szokásokkal és igyekezzünk méregteleníteni a testünket.

Az egészséges étrend kialakítása és a stresszmentes hétköznapok a várandósságra is jótékonyan hatnak. Figyeljük a testünk és a lelkünk jelzéseit, de mindig tartsunk mértéket az étkezések vagy a sportolás terén is. Lassítsunk a tempón, pihenjünk többet és adjunk jót táplálék és élmény formájában is magunknak. Így biztosíthatjuk a kis jövevény egészséges fejlődését.